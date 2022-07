Nghệ An: Sa lưới sau hơn 10 năm dụ dỗ thiếu nữ bán sang nước ngoài

Dụ dỗ thiếu nữ bán sang nước ngoài với giá hơn 210 triệu đồng, đối tượng Moong Văn Thạch (SN 1977, trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ, khởi tố tội 'Mua bán người'.

Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đơn vị vừa khởi tố đối tượng Moong Văn Thạch (SN 1977, trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) về tội “Mua bán người”.

Đối tượng Moong Văn Thạch tại cơ quan điều tra.

Trước đó, Công an huyện Kỳ Sơn tiếp nhận tin trình báo của chị O.T.H. (SN 1992, trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) tố cáo bị đối tượng Moong Văn Thạch lừa bán.

Công an huyện Kỳ Sơn và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) đồng chủ trì đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau quá trình điều tra, ngày 14/7/2022, tại xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn), lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ đối tượng Moong Văn Thạch về hành vi mua bán người.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Thạch khai nhận, năm 2010, đối tượng đã dụ dỗ chị H. để bán sang nước ngoài với giá 06 vạn nhân dân tệ (khoảng 210 triệu đồng tiền Việt Nam).

Hiện, Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng Moong Văn Thạch theo quy định pháp luật.

Bị cáo Lương Thị Hoa bị tuyên phạt 4 năm tù về tội 'Mua bán người'.

Trước đó, vào cuối tháng 4/2022, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lương Thị Hoa (SN 1979, tên gọi khác Cốc Thị Đon, trú xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn) về tội “Mua bán người”.

Lương Thị Hoa có em gái tên Cốc Thị Hinh lấy chồng Trung Quốc. Tháng 4/2016, Hinh điện thoại rủ chị gái sang Trung Quốc chơi ít ngày. Trong thời gian này, chị L.T.L. (SN 1996, trú cùng địa phương) sang nhà Hoa chơi. Biết Hoa chuẩn bị sang Trung Quốc nên cô gái này chủ động đề nghị đưa mình sang Trung Quốc lấy chồng.

Sau khi bàn bạc với em gái, Hoa đã dẫn chị L. sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Trong thời gian ở nước ngoài, Hinh đã bán L. cho một người đàn ông với giá 192 triệu đồng. Hinh đưa cho Hoa 6,5 triệu đồng để về nước và gửi 90 triệu đồng để đưa về cho bố mẹ chị L.

Tháng 10/2020, chị L.T.L. trở về Việt Nam. Đến ngày 11/8/2021, hành vi bán người của Lương Thị Hoa bị bại lộ. Cơ quan điều tra xác định trong vụ án này bị cáo Hoa hưởng lợi 6,5 triệu đồng.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, thể hiện sự ăn ăn hối lỗi và mong muốn được giảm nhẹ hình phạt.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lương Thị Hoa 4 năm tù về tội Mua bán người. Đối với Cốc Thị Hinh, do đối tượng này không có mặt tại địa phương nên cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ.

Bảo Trâm