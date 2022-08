Nghệ An: 3 đối tượng cấu kết bán bé gái 16 tuổi sang Trung Quốc làm vợ

Cấu kết để lừa 1 thiếu nữ đi làm công ty ở TP.HCM nhưng thực chất là đưa sang Trung Quốc bán, 3 đối tượng đã bị cơ quan công an bị khởi tố về tội “Mua bán trẻ em”.

Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa khởi tố 3 đối tượng gồm: Cụt Thị Bông (SN 1995), Cụt Phò Thuận (SN 1986, cùng trú tại huyện Kỳ Sơn) và Xeo Văn Dậu (SN 1994, trú huyện Tương Dương) về tội “Mua bán trẻ em”.

3 đối tượng bị khởi tố về tội “Mua bán trẻ em”.

Theo điều tra, vào khoảng tháng 7/2016, Xeo Văn Dậu (SN 1994, trú tại bản Chăm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An) cùng với Cụt Phò Thuận (SN 1986, trú tại bản Lưu Tân, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) tìm gặp cháu X.T.U (SN 2002, trú xã Bảo Nam) để lừa đi làm công ty ở TP.HCM với mức lương 7 triệu đồng/tháng nhưng thực chất là đưa sang Trung Quốc bán. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn cùng với nhận thức hạn chế nên U. đã đồng ý.

Sau đó, Thuận gọi điện cho Cụt Thị Bông (SN 1995, trú tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn (đang ở Trung Quốc) để liên hệ đưa cháu U. sang Trung Quốc.

Sau khi hai bên thống nhất, Thuận gọi cho Dậu đón xe khách đưa cháu U. ra cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh). Khi đến nơi, Bông đã cho người chờ sẵn để đón Dậu và cháu U. về nhà chồng tại Trung Quốc.

Khoảng một tuần sau, Bông bán cháu U. cho một người Trung Quốc làm vợ với số tiền 4,5 vạn nhân dân tệ (tương đương 135 triệu đồng). Số tiền này Bông lấy 30 triệu, chia cho Dậu 3 triệu và Thuận 2 triệu; còn lại 100 triệu đồng Bông gửi về cho gia đình cháu U.

Mới đây, Hội LHPN tỉnh Nghệ An phối hợp Hội LHPN huyện Tương Dương tổ chức Chương trình đối thoại chính sách về di cư an toàn và phòng chống mua bán người, với sự tham gia của 300 cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại (TMVS) do Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) - Cơ quan Di cư của Liên hợp quốc triển khai, dưới sự tài trợ của Vương quốc Anh.

Chương trình đối thoại chính sách về di cư an toàn và phòng chống mua bán người ở huyện Tương Dương, Nghệ An.

Tại cuộc đối thoại, người dân được nghe truyền thông về di cư an toàn và phòng chống mua bán người, trong đó nhấn mạnh về thực trạng việc di cư và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người trên địa bàn huyện cũng như trong tỉnh, các âm mưu, thủ đoạn mới mà các đối tượng đang sử dụng hiện nay để thực hiện hành vi phạm tội…

Các chị em hội viên phụ nữ, nhân dân các bản được giao lưu, trao đổi, chia sẻ cởi mở những vấn đề liên quan đến bản thân, gia đình khi di cư lao động không địa chỉ, những hệ lụy của nạn nhân mua bán người và những thắc mắc về chế độ, chính sách, nguồn vốn ưu đãi cho hội viên, người dân vùng dân tộc thiểu số học nghề, đi lao động trong và ngoài tỉnh, xuất khẩu lao động, chính sách hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người để tái hòa nhập cộng đồng.

Bảo Trâm