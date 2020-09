Khởi tố 2 chị em ruột tổ chức đưa phụ nữ sang Trung Quốc mang thai hộ

Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa khởi tố bị can đối với Uông Thị Trang (SN 1989), trú xã Hưng Lộc, TP Vinh và Uông Thị Mai (SN 1993, trú tại thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài" (theo Điều 349, Bộ luật Hình sự 2015).

Khởi tố 2 chị em ruột đưa phụ nữ sang Trung Quốc mang thai hộ

Trang và Mai là chị em ruột. Do Trang đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú; còn Mai bị bắt tạm giam 3 tháng.

Trước đó, vào khoảng 0h ngày 16/9, tại Bến xe phía Đông TP Vinh, Công an TP Vinh đã bắt quả tang Uông Thị Mai khi đang đưa 1 thiếu nữ trú tại xã Long Nguyên (huyện Bến Cát, Bình Dương) lên xe khách đi Cao Bằng để vượt biên trái phép sang Trung Quốc.

Cùng thời điểm này, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Uông Thị Trang. Thu giữ 2 điện thoại di động, 5 CMND, 2 sổ hộ chiếu và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi đưa người trốn đi nước ngoài trái phép phục vụ cho việc mang thai hộ tại Trung Quốc.

Cơ quan công an xác định đối tượng cầm đầu đường dây này là Uông Thị Trang, đầu năm 2019, Trang sang tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc để lao động, bản thân Trang trong thời gian ở Trung Quốc cũng đã từng mang thai hộ.

Sau khi trở về Việt Nam, Trang đã lên mạng xã hội Facebook, Zalo, Wechat... thành lập nhóm “Mth”, “Mang thai hộ”, “MTH7” và cấu kết với Uông Thị Mai để tìm và tuyển chọn những người phụ nữ khỏe mạnh, cần tiền để đưa sang Trung Quốc mang thai hộ và buôn bán bào thai để kiếm lời.

Mỗi phụ nữ mang thai và sinh con thành công sẽ được trả số tiền từ 330.000.000 đồng đến 350.000.000 đồng, còn Trang và Mai mỗi người sẽ nhận được số tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Bước đầu các đối tượng khai nhận trong thời gian từ tháng 2/2020 đến nay, đã tổ chức cho hơn 20 người vượt biên trái phép sang Trung Quốc để mang thai hộ và hưởng lợi với số tiền hơn 500.000.000 đồng.

Hiện, chuyên án đang được Công an TP Vinh tiếp tục điều tra, mở rộng.

Bảo Trâm