Giải cứu 2 thiếu nữ Nghệ An bị lừa bán vào quán karaoke ở Bắc Giang

Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) vừa bàn giao 2 nạn nhân (15 và 16 tuổi) bị lừa bán về cho gia đình. Đây là 2 cô gái bị lừa bán vào quán karaoke ở Bắc Giang, ép phải 'phục vụ' khách.

Hai thiếu nữ được bàn giao về cho gia đình. (Ảnh: Bảo Hân/Báo Nghệ An)

Ngày 6/8, chị La Thị T (trú tại xã Bình Chuẩn và chị Nguyễn Thị V (trú tại xã Đôn Phục) báo tin đến Công an huyện Con Cuông, đề nghị Công an gúp đỡ, giải cứu cháu Kha Th.N (SN 2004, con gái của chị T) và cháu Nguyễn Thị Th.X (SN 2005, con gái của chị V) bị kẻ xấu lừa bán vào một quán karaoke ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang trong khoảng thời gian tháng 6/2020.

Theo tin báo, gia đình nhận được điện thoại của 2 cháu gọi về cầu cứu. Theo thông tin của N và X cung cấp, các cháu bị dụ dỗ ra Bắc Giang đi làm công nhân. Tuy nhiên khi đi tới nơi, 2 cháu bị đưa vào quán karaoke, yêu cầu phục vụ khác. Các cháu không đồnGiải cứu 2 thiếu nữ Nghệ An bị lừa bán vào quán karaoke ở Bắc Giangg ý, đòi về nhà, nên bị chủ nhà nhốt lại trong phòng, đánh đập.

Công an huyện Con Cuông đã khẩn trương xác minh, triển khai lực lượng, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiến hành tiếp cận địa điểm quán karaoke ở tỉnh Bắc Giang - nơi đang giữ các nạn nhân để giải cứu ngay trong đêm.

Hai thiếu nữ được giải cứu làm việc với cơ quan công an. (Ảnh: VOV)

Ngày 10/8, sau khi hoàn tất các thủ tục, Công an huyện Con Cuông, Nghệ An đã bàn giao hai thiếu nữ N. và X. trú tại xã Bình Chuẩn và xã Đôn Phục, huyện Con Cuông về cho gia đình.

Hiện Công an huyện Con Cuông đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng liên quan.

Tình trạng buôn bán người chưa có giấu hiệu dừng lại, thậm chí còn diễn biến ngày càng phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Theo báo cáo của Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm 2020, trên cả nước phát hiện 60 vụ mua bán người, liên quan đến 85 đối tượng, lừa bán 90 nạn nhân, đa số là phụ nữ và trẻ em; thường tập trung ở những vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Chỉ tính riêng ở tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ 67 vụ, 113 đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người; phát hiện, xử lý 03 vụ, 06 đối tượng có hành vi liên quan đến mua bán bào thai.

Tỉnh Nghệ An đã huy động cả hệ thống chính trị các cấp vào cuộc một cách đồng bộ, quyết liệt, triển khai sâu rộng các giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống mua bán người; chỉ đạo các lực lượng tấn công, trấn áp quyết liệt tội phạm mua bán người, gắn với hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân bị mua bán trở về địa phương, ổn định cuộc sống.

P.Liên (tổng hợp)