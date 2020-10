8 năm 6 tháng tù cho gã trai lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

2 đối tượng Pó và Lềnh.

Theo cáo trạng, tháng 8/2019, thông qua mối quan hệ xã hội, Lềnh xin được số máy của chị Hoàng Thị S. (SN 1986, ở xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) tán tỉnh làm quen, mục đích đưa chị S. giao cho vợ chồng Say. Để tránh bị phát hiện, Lềnh giới thiệu tên là Đại.

Sau nhiều ngày trò chuyện cho chị S. tin tưởng, Lềnh đã nói yêu và muốn cưới chị S. làm vợ, đồng thời, gã trai cũng gọi điện cho Say biết đang lừa một cô gái, sẽ giao "hàng" đến sớm.

Đầu tháng 9/2019, Lềnh đi xe máy từ Cao Bằng xuống chợ xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn để gặp mặt chị S., hôm đó còn người em dâu của S., đi cùng. Cả ba cùng vào quán phở và nước giải khát nói chuyện, rồi Lềnh ra về tiếp tục hứa hẹn sẽ lấy chị S. Vì đã gặp mặt nên chị S. tin tưởng, không chút hoài nghi.

Những ngày sau, Lềnh tiếp tục đi xe máy đến nhưng không dám vào nhà gặp cha mẹ và người thân chị S. vì lo sợ bị phát hiện ý đồ xấu.

Đến ngày 14/9, Lềnh một lần nữa đi xe máy từ Cao Bằng xuống, mục đích đón chị S. mang lên cho vợ chồng Say. Khi gặp, thấy chị S. không đồng ý đi ngay mà muốn Lềnh vào nhà gặp gia đình nói chuyện. Lềnh thuyết phục chị S. rằng, quê của Lềnh mọi người lấy vợ, lấy chồng không phải hỏi ý kiến cha mẹ mà lấy xong mới nói cho biết, nếu chị S. cứ nhất quyết bắt Lềnh về gặp cha mẹ thì Lềnh không đi nữa.

Trong lúc Lềnh thuyết phục, chị S. đã dùng điện thoại chụp ảnh lại khuôn mặt và biển số chiếc xe máy của gã trai.

Khoảng 20h cùng ngày, chị S. gửi ảnh Lềnh cho em dâu tên Lầu Thị V., thấy vậy chị V. đã gọi điện lại thì được S. cho biết đã đi cùng Lềnh.

Trên đường đi hôm đó, Lềnh thông báo cho Lầu Thị Say biết. Say sau đó bàn bạc với chồng là Sùng Mí Pó tìm cách đưa chị S. sang bán cho một người Mông bên Trung Quốc lấy làm vợ. Giữa Lềnh và vợ chồng Say cũng thỏa thuận chị S. chưa có chồng nên phải bán được tối đa 13.000 NDT (hơn 40 triệu đồng) nhưng Say yêu cầu Lềnh đưa người đến mới xem mặt mới ngã giá.

Rạng sáng 15/9, Lềnh đưa chị S. đến chỗ hẹn rồi báo cho vợ chồng Say đến cách cột mốc biên giới khoảng 50 mét. Tại đây, Lềnh nói vợ chồng Say rằng "đây là con dâu của bố mẹ" và bảo với chị S. vợ chồng Say là bố mẹ Lềnh.

Khi chị S. hỏi "có phải bố mẹ của Đại không" thì vợ chồng Say đáp "phải, đây là bố mẹ của Đại". Sau khi hỏi thăm, Lềnh nói với chị S. đoạn đường phía trước có đám ma, gã không thể đi qua được, nếu đi sẽ chết sớm và bảo S. cứ đi theo vợ chồng Say, còn Lềnh sẽ đi đường khác theo sau.

Do tin tưởng, chị S. đồng ý đi theo và được vợ chồng Say đưa vượt biên sang Trung Quốc. Hai ngày sau, Say bán chị S. cho một gia đình người Mông bên Trung Quốc với giá 13.000 NDT, số tiến này Say giữ lại 3.000 NDT rồi trả cho Lềnh 10.000 NDT. Lềnh sau đó mang số tiền về đổi được 32 triệu đồng chi tiêu cá nhân.

Biết chị S. bị lừa, gia đình làm đơn trình báo công can. Sau hơn một tháng bị giam lỏng bên xứ người, chị S. trốn về được Việt Nam, cảnh sát lần theo manh mối bắt giữ được Lềnh và Pó còn Say hiện bỏ trốn.

Trung tá Hoàn Minh Tuấn, Đội trưởng phòng chống tệ nạn xã hội và mua bán người, Phòng cảnh sát hình sự Tuyên Quang cho hay, Lềnh khá nổi trội so với người dân tộc Mông nên dễ lấy được thiện cảm của các cô gái. Anh ta khi tiếp cận thường dùng thủ đoạn giả vờ yêu, hứa hẹn sẽ cưới làm vợ. Khi nạn nhân đồng ý, Lềnh sẽ dụ về nhà ra mắt bố mẹ song thực chất là giao vào tay kẻ buôn người để kiếm tiền.

Hoàng Thanh