Giải cứu 5 nữ sinh bị kẻ xấu dụ dỗ, ép phục vụ ở quán karaoke

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Nghệ An vừa giải cứu 5 nữ sinh bị một số đối tượng quen biết qua mạng xã hội dụ dỗ bỏ nhà đi, nhưng thực chất là bắt các em phục vụ trong các quán karaoke.

Các nữ sinh vừa được giải cứu thành công. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Trước đó vào ngày 7/9, Phòng PC02 nhận được trình báo của chị Đào Thị Thu H. (trú ở phường Vinh Tân, TP Vinh) về việc con gái chị là cháu N.T.B.N. (SN 2007, hiện đang học lớp 7) bị một số phần tử xấu dụ dỗ đi ra tỉnh Bắc Giang làm việc nhẹ, lương cao.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã tìm ra nơi cháu N.T.B.N. đang trú ở thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Ngay trong đêm, một tổ công tác đã lên đường đi Bắc Giang, phối hợp Công an tỉnh Bắc Giang giải cứu và đưa cháu N. về cơ quan công an.

Khi tìm thấy cháu N, các trinh sát cũng đã tiến hành giải cứu 2 cháu khác (cùng trú tại TP.Vinh) bị các đối tượng ép làm việc tại quán karaoke trên địa bàn. Sau khi làm các thủ tục cần thiết, tổ công tác đã bàn giao các cháu cho gia đình.

Trong một vụ việc khác, do nhẹ dạ cả tin nên 2 cháu C.T.T. và L.T.T. (SN 2005, trú tại huyện Nghi Lộc) đã bị đối tượng tên Sơn (biệt danh Sơn Hổ, trú tại thị trấn Bãi Sung, huyện Như Thanh, Thanh Hóa) rủ rê lôi kéo với hứa hẹn ra làm quán trà chanh, nhưng thực chất là bắt đi phục vụ quán karaoke.

Ngày 11/9, Sơn trực tiếp vào Nghệ An đón 2 cháu. Đến 9h sáng hôm sau (12/9), vì không liên lạc được với con nên gia đình các nạn nhân mới trình báo sự việc cho cơ quan công an.

Qua xác minh thông tin, Đội truy nã truy tìm (Phòng PC02, Công an tỉnh Nghệ An) đã phối hợp Công an huyện Như Thanh tìm thấy 2 cháu ở một quán karaoke trên địa bàn và đã bàn giao về cho gia đình.

Hiện, Phòng PC02 đang phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, làm rõ những đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bảo Trâm