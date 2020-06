Hội đồng Doanh nghiệp Vì sự Phát triển bền vững có hai Chủ tịch

Kỳ họp đã thông qua danh sách Ban Thường trực nhiệm kỳ mới, với vị trí Chủ tịch do ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI đảm nhiệm, Đồng Chủ tịch do ông Binu Jacob – Tổng Giám đốc Nestle Việt Nam đảm nhiệm, cùng các Phó Chủ tịch và thành viên Ban Thường trực.

Được tổ chức ba năm một lần, Kỳ họp Ban Chấp hành có vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc định hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới. Năm 2020 đánh dấu 10 năm hoạt động của VBCSD-VCCI, với nhiều thành tựu nổi bật trong công tác thúc đẩy phát triển bền vững doanh nghiệp.

Chủ tịch VCCI tặng hoa Đồng Chủ tịch VBCSD nhiệm kỳ 4.

Đặc biệt trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, Hội đồng đã tạo được những dấu ấn cụ thể như: Thu hút thêm 25 Hội viên mới tham gia; Đẩy mạnh hoạt động quản trị doanh nghiệp bền vững thông qua Chương trình Đánh giá, Công bố Doanh nghiệp bền vững và áp dụng Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (CSI). Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 1362/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 về việc Phê duyệt kế hoạch PTBV doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030, VBCSD-VCCI cũng sẽ trình Thủ tướng Đề án Nhân rộng Bộ chỉ số CSI trong cộng đồng doanh nghiệp trong năm 2020;

Thúc đẩy đối thoại về phát triển bền vững thông qua các diễn đàn, hội nghị lớn như Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững (2017), Hội nghị toàn quốc về Phát triển bền vững (2018, 2019). Kết quả đầu ra nổi bật của những hoạt động này là: Chỉ thị về Phát triển bền vững được ban hành năm 2019, Nghị quyết về Phát triển bền vững dự kiến được ban hành năm 2020;

Thúc đẩy quan hệ đối tác nhằm triển khai mạnh mẽ các sáng kiến về kinh tế tuần hoàn, năng lượng bền vững, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ hướng tới kinh doanh bền vững; Kiến nghị hàng loạt chính sách liên quan đến phát triển bền vững doanh nghiệp;…

Cùng với đó là nhiều chương trình, hoạt động trên bốn trụ cột cốt lõi của VBCSD-VCCI bao gồm: truyền thông nâng cao nhận thức, nghiên cứu, đào tạo và hợp tác quốc tế.

Hướng đến nhiệm kỳ 2020 – 2023, VBCSD – VCCI sẽ tập trung nguồn lực vào các định hướng: hỗ trợ doanh nghiệp triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn; hỗ trợ các mô hình hợp tác công tư trong phát triển bền vững; hoàn thiện tiêu chuẩn viết báo cáo bền vững của Việt Nam dựa trên Bộ chỉ số CSI; kiến nghị chính sách giúp xây dựng môi trường kinh doanh tạo thuận lợi cho kinh doanh bền vững.

Ra mắt Ban Thường trực VBCSD nhiệm kỳ 4.

Phát biểu tại Kỳ họp, ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI, Chủ tịch VBCSD chia sẻ: “Thế giới hậu đại dịch sẽ là thế giới của tái cấu trúc nền kinh tế, tái cấu trúc mỗi doanh nghiệp để hướng đến những giá trị phát triển bền vững. Bài toán cho mỗi doanh nghiệp giờ đây là “to be or not to be, phát triển bền vững hay bị bỏ lại phía sau?”. Mỗi doanh nghiệp cần phát triển bền vững, cân bằng lợi ích kinh tế với phát triển xã hội và bảo vệ môi trường trong dài hạn để làm chủ sân nhà, vươn cao hơn trên sân chơi quốc tế và tận dụng được các cơ hội từ các FTA lớn. Mỗi quốc gia cần một cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh để có thể tự cường, tự chủ và tự do.”

Cũng theo ông Lộc, Chính phủ đang nỗ lực để cải cách thể chế, tạo ra một sân chơi bình đẳng, thuận lợi cho doanh nghiệp. Đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ. VBCSD-VCCI cùng cần chuyển mình mạnh mẽ hơn. VBCSD cần những ý tưởng đột phá mới, tiếp tục phát huy vai trò, sứ mệnh của cánh chim đầu đàn, định hướng cho cộng đồng doanh nghiệp thực hiện phát triển bền vững.

Được thành lập năm 2010, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) là tổ chức định hướng doanh nghiệp, nơi quy tụ những doanh nghiệp hàng đầu và các tổ chức xã hội uy tín ở Việt Nam tiên phong trong thực hiện phát triển bền vững (PTBV), là cầu nối giúp tăng cường phối hợp chặt chẽ và đối thoại giữa cộng đồng doanh nghiệp, Chính phủ và các đối tác trong xã hội để đẩy mạnh PTBV. VBCSD hiện cũng là 01 trong 69 đối tác thuộc Mạng lưới toàn cầu của Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững thế giới (WBCSD).

Thông qua bốn hoạt động cốt lõi kết nối doanh nghiệp bao gồm truyền thông & nâng cao nhận thức, tập huấn, nghiên cứu và hợp tác quốc tế, VBCSD-VCCI từng bước hỗ trợ đưa PTBV vào trọng tâm chiến lược hoạt động sản xuất, kinh doanh, trở thành “hơi thở” của mỗi doanh nghiệp. Các Chương trình, sáng kiến nổi bật hiện đang được VBCSD triển khai, bao gồm: tổ chức thường niên Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam; thúc đẩy DN lập báo cáo phát triển bền vững; tổ chức thường niên Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững; thành lập và duy trì Mạng lưới báo chí về phát triển bền vững; thúc đẩy quan hệ đối tác công – tư trong lĩnh vực PTBV, trong đó có Sáng kiến Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

Nguyễn Tuân