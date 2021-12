Lai Châu: Xã Nậm Sỏ về đích nông thôn mới

Xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu về đích nông thôn mới với 19/19 tiêu chí.

Những năm qua, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, xã Nậm Sỏ đã huy động nguồn lực hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng đồng bộ, cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất của người dân; các tiêu chí giáo dục, y tế, văn hóa đều đạt chuẩn.

Nhờ tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kết hợp với phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ đã góp phần nâng cao thu nhập, đời sống của người dân.

Xã Nậm Sỏ đã tuyên truyền, vận động nhân dân hiến 17.300m2 đất, đóng góp 720 ngày công để xây dựng các tuyến đường, nhà văn hóa và nhà lớp học. Hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 36,01 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 10,49%, giảm 6,37% so với năm 2019.

Đến nay, trên địa bàn xã không còn hộ gia đình ở nhà tạm, nhà dột nát; 100% đường xã và đường từ trung tâm xã đến huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm; 100% cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường; 100% hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm; 97,8% lao động có việc làm; 97% số hộ dùng điện thường xuyên và an toàn; 90% người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh; 93,4% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 12/16 bản đạt tiêu chuẩn văn hóa; hơn 80% đường trục bản và liên bản được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện. Xã đã hoàn thành phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, duy trì, giữ vững phổ cập giáo dục Mầm non, Tiểu học; xóa mù chữ, phổ cập giáo dục Tiểu học, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở đúng độ tuổi; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cùng đội ngũ y, bác sỹ đảm bảo nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân; an ninh trật tự được giữ vững.

Với những kết quả đã đạt được, đến thời điểm này xã Nậm Sỏ đã cán đích 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, được UBND tỉnh Lai Châu công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021.

Ngân Giang