Kết quả thực hiện các tiêu chí NTM năm 2021 tại huyện Phong Thổ, Lai Châu

Tại Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022 do UBND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu vừa tổ chức, ông Trần Bảo Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ cho biết, những năm qua, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Phong Thổ đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, bộ mặt nông thôn được đổi mới, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện nâng cao.

Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới năm 2021, toàn huyện có 04/16 xã đạt 19/19 tiêu chí; 01 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 11 xã đạt 10-14 tiêu chí; bình quân chung đạt 13,88 tiêu chí/xã.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thiên tai, dịch bệnh trong chăn nuôi, việc huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới còn hạn hẹp. Bên cạnh đó, nhận thức của một bộ phận cán bộ, Đảng viên và người dân còn hạn chế, nhất là tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước... dẫn tới việc hoàn thành một số chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới ở một số xã còn chậm, chưa đạt kế hoạch đề ra.

Trong 21 tiêu chí các xã đăng ký thực hiện trong năm 2021, đến nay mới chỉ thực hiện được 6/21 tiêu chí, còn 15/21 tiêu chí đã đăng ký muốn hoàn thành phải cần có sự đầu tư từ ngân sách Nhà nước.

Trên cơ sở báo cáo và các ý kiến tham gia tại Hội nghị ông Trần Bảo Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ đề nghị các cơ quan liên quan, Ban chỉ đạo các xã tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương, từng vùng, từng khu vực đồng thời lồng ghép sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, huy động mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trong năm 2022 và giai đoạn 2021-2025.

