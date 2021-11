Hiệu quả từ dự án nuôi lợn nhận vốn từ Chương trình xây dựng nông thôn mới tại Lạng Sơn

Theo đó, mức hỗ trợ cho trang trại lợn An Hồng là 500 con lợn giống và 2 tỷ đồng.

“Sau 2 năm đi vào sản xuất theo mô hình chăn nuôi lợn khép kín, an toàn sinh học, Hợp tác xã An Hồng (xã Quảng Lạc, TP Lạng Sơn) với quy mô nuôi 200 lợn nái, 2000 lợn thịt đã đạt được một số thành công.

Trang trại cơ bản hoàn thành vào tháng 11/2019 và đã triển khai nuôi thử nghiệm thành công lợn thịt đạt kết quả rất tốt, đủ điều kiện xuất bán. An Hồng khẳng định thành công bước đầu và đủ điều kiện đưa vào hoạt động đầy đủ trước thời hạn trước 1 năm", bà Lưu Thu Hiền, Giám đốc HTX Sản xuất và Dịch vụ An Hồng cho biết.

Bà Lưu Thu Hiền chia sẻ về thành công của HTX An Hồng.

Chia sẻ về quá trình thực hiện dự án, bà Lưu Thu Hiền nói: "Ngành chăn nuôi qua các năm gần đây liên tục gặp các khó khăn như cơn bão giá thị lợn, xảy ra các dịch bệnh (dịch tả châu phi, dịch lở mồm long móng)... Do vậy, trong quá trình tổ chức chăn nuôi phải áp dụng quy trình chăn nuôi khép kín, an toàn sinh học và xây dựng trang trại lợn thương phẩm quy mô công nghiệp tập trung.

Từ thực tế chăn nuôi luôn được thực hiện chặt chẽ về vệ sinh an toàn sinh học mà An Hồng đã được Trung tâm khảo, kiểm nghiệm và kiểm định chăn nuôi - Cục Chăn nuôi - Bộ NN&PTNT cấp chứng chỉ đạt tiêu chuẩn Vietgap.

An Hồng cũng đã chuyển giao quy trình chăn nuôi an toàn sinh học cho mô hình phát triển chăn nuôi lợn thịt theo hình thức nông hộ kiểu mẫu".

Văn phòng làm việc của HTX An Hồng.

Theo bà Hiền, trong thời gian qua HTX luôn thực hiện nghiêm ngặt các quy trình phòng ngừa và chống dịch bệnh trong chăn nuôi. Song song với đó, HTX còn tuân thủ việc bảo vệ môi trường. Đó là đảm bảo môi trường chăn nuôi tập trung và đưa vào vận hành hệ thống biogas để xử lý chất thải. Nước thải chăn nuôi sau khi được xử lý qua hệ thống các hồ sinh học sẽ tiếp tục được xử lý bằng hóa chất sau đó mới ra môi trường.

Đối với quản lý chất thải, HTX An Hồng đã ký với HTX An Sơn và một số các HTX rau an toàn khác trên địa bàn để cung cấp phân bón phục vụ trồng trọt.

Những con lợn nái tại trang trại An Hồng.

Chăn nuôi lợn an toàn sinh học theo mô hình khép kín.

Bên cạnh đó, bà Hiền cũng thông tin: “An Hồng hiện đang được ưu đãi khi vị trí địa lý và dân cư cho phép tạo ra khoảng cách để có thể thực hiện cách ly an toàn dịch bệnh. An Hồng có đủ nhân lực, vật lực để luôn thực hiện đúng các quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, đảm bảo đầy đủ các vắc xin phòng chống dịch nên việc kiểm soát dịch bệnh rất chặt chẽ và đảm bảo an toàn chăn nuôi.

An Hồng cũng luôn có sự đồng hành cố vấn kỹ thuật từ các đơn vị uy tín như Tập đoàn Cargill (Mỹ) chuyên về cám và các chất dinh dưỡng, Công ty Phồn Thịnh cung cấp giống lợn nái hậu bị, lợn đực, lợn thuần chủng...".

Hiện tại, HTX An Hồng cung cấp cho thị trường thịt lợn sạch chất lượng cao khoảng 600 tấn/năm; Tạo việc làm cho 15 lao động; Nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả trên địa bàn, góp phần xây dựng nông thôn mới, từng bước xây dựng nền sản xuất hàng hóa tại TP Lạng Sơn.

Lợn trưởng thành chuẩn bị được bán ra thị trường.

“Với vị trí thuận lợi giáp Trung Quốc và là một trong số ít trang trại chăn nuôi công nghiệp đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn, HTX An Hồng trong thời gian 1-2 năm tới sẽ tập trung phát triển lợn nái để phục vụ nhu cầu tái đàn sau dịch tả lợn Châu phi của tỉnh. Còn khoảng 2- 3 năm sau sẽ mở rộng và chuyển sang nuôi lợn thịt để cung ứng cho thị trường trọng tâm là thị trường Trung Quốc.

UBND tỉnh Lạng Sơn đã giao cho An Hồng xây dựng thành chuỗi chăn nuôi khép kín, phấn đấu 11/11 huyện đều có chi nhánh của trang trại nhằm đảm bảo an ninh lương thực và từng bước phát triển ngành chăn nuôi hàng hóa trên địa bàn tỉnh" - bà Hiền cho biết.

Tiến Anh