Bước tiến dài sau 5 năm xây dựng nông thôn mới ở Đắk Nông

Sự thay đổi trên những nẻo đường quê

Những con đường thẳng tắp nối dài từ thành thị tới khu vực biên giới xa xôi, những ngôi trường, trạm y tế, các công trình phúc lợi xã hội mọc lên trong thâm sơn cùng cốc... là những điều mà cách đây 5 năm không ai nghĩ tỉnh nghèo Đắk Nông có thể làm được.

Trung tâm xã Cư K'nia, huyện Cư Jút, Đắk Nông.

Một ngày trung tuần tháng 12/2021, chúng tôi có dịp về xã Cư K'nia (huyện Cư Jút), đi trên những con đường bê tông rộng rãi và thẳng tắp khiến chúng tôi hết sức bất ngờ vì chỉ cách đây chừng 2 năm, giao thông ở địa phương này là một ác mộng cho người dân.

Hàng trăm ổ voi, ổ gà án ngữ trên con đường huyết mạch từ Quốc lộ 14 vào trung tâm xã gây rất nhiều khó khăn cho việc đi lại của người dân cũng như giao thương hàng hóa. Tuy nhiên chỉ trong vòng 2 năm trở lại đây khi phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy lên cao trào bộ mặt xã Cư K'nia từ đây đã thay đổi một cách rõ rệt, cuộc sống của người dân được nâng cao.

Cũng như xã Cư K'nia, từ khi tỉnh Đắk Nông bắt tay vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đánh giá một cách tổng thể thì bộ mặt vùng nông thôn của các xã đặc biệt thuộc vùng sâu vùng xa đã có rất nhiều khởi sắc, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng lên rất nhiều.

Kiểm tra chất lượng một trường học tại Đắk Nông

Theo thống kê, đến thời điểm hiện tại thu nhập bình quân đầu người trên toàn tỉnh Đắk Nông đã đạt gần 50 triệu đồng/người/năm (tăng 12,65 triệu đồng/người/năm so với năm 2015). Đáng chú ý tỷ lệ hộ nghèo giảm hẳn xét về phương diện đa chiều và chỉ còn 6,98% (giảm 12,28% so với năm 2015).

Tính đến cuối năm 2020, toàn tỉnh đã có 29/60 xã đạt chuẩn nông thôn mới (dự kiến năm 2021 có thêm 3 xã đạt chuẩn) và hiện bình quân mỗi xã đạt 16 tiêu chí/xã, tăng hơn 6,5 tiêu chí/xã so với năm 2015.

Cảnh quan môi trường nông thôn cũng ngày càng được người dân xây dựng sáng - xanh - sạch - đẹp, các tuyến đường trồng hoa, cây xanh xuất hiện ngày càng nhiều và đã trở thành phong trào thi đua mạnh mẽ ở các thôn, bon, buôn; từ đó từng bước góp phần xây dựng được các nét đặc trưng riêng của từng vùng miền và xây dựng được các Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của địa phương.

Thăm một cửa hàng bán vật liệu xây dựng

Đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới hàng năm tại tỉnh Đắk Nông đều có nhiều sự thay đổi tích cực và được người dân nhìn nhận, đánh giá rất cao về sự lãnh đạo đúng đắn của chính quyền địa phương cũng như sự đoàn kết của bà con nhân dân.

Cụ thể như UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh đã ban hành đầy đủ khung văn bản pháp lý để chỉ đạo, hướng dẫn tổ để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Các thành viên Ban chỉ đạo ở các cấp được phân công nhiệm vụ cụ thể gắn với vai trò trách nhiệm trong việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của chương trình.

Công tác tuyên truyền, vận động tiếp tục được triển khai thực hiện tương đối hiệu quả, đa số người dân trên địa bàn các xã đều hiểu, đồng lòng và tích cực tham gia đóng góp trong việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Những khó khăn cần khắc phục

Tuy có rất nhiều thành tích vượt bậc nêu trên nhưng công cuộc xây dựng nông thôn mới ở Đắk Nông vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần phải nhanh chóng khắc phục.

Tỉnh Đắk Nông thường xuyên tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới

Theo đáng giá của tỉnh Đắk nông, trong công tác tuyên truyền, vận động tuy đã được triển khai thực hiện nhưng chưa liên tục, sâu rộng. Vì thế nhận thức và sự vào cuộc, đóng góp của người dân trên địa bàn một số xã cho Chương trình xây dựng nông thôn mới chưa nhiều.

Tại một số xã đặc biệt khó khăn đang được sự quan tâm, ưu tiên đầu tư rất lớn từ ngân sách Nhà nước nên vẫn đang có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, thiếu đi sự chủ động, phấn đấu vươn lên. Vì vậy kết quả đạt được ở những nơi này có sự chuyển biến chậm và có sự chênh lệch ngày càng lớn đối với các địa phương khác.

Ngoài ra, việc huy động nguồn lực cho Chương trình xây dựng nông thôn mới gặp nhiều khó khăn do ngân sách đầu tư của nhà nước còn quá thấp so với nhu cầu, trong khi đó vốn huy động trong nhân dân gặp khó khăn do giá cả nông sản gảm sâu kéo dài, thiên tai, dịch bệnh...

Đặc biệt tại một số xã có các công trình trường học, nhà văn hóa thôn, bon, chợ nông thôn, trạm y tế,… chưa được chỉnh trang gọn gàng, sạch đẹp và chưa được đầu tư đầy đủ các trang thiết bị để phục vụ sinh hoạt, nhu cầu của người dân.

Về cảnh quan môi trường tại một số tuyến đường, nhà văn hóa thôn, khu vực công cộng,… của một số xã chưa được thu gom rác thải, chỉnh trang sạch đẹp; nhiều tuyến đường chưa có điện chiếu sáng; vệ sinh hộ gia đình tại một số địa phương chưa được quan tâm thực hiện để chỉnh trang, dọn dẹp khuôn viên gia đình để hình thành được các khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp tiêu biểu.

Họp thẩm định đánh giá các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại huyện Đắk Song

Theo đánh giá, mặc dù hiện nay toàn tỉnh đã có 32/60 xã đã và đang chuẫn bị được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên các xã mới đạt ở mức tối thiểu so với quy định của Bộ tiêu chí, do đó chưa thực sự bền vững, dễ biến động.

Ông Phan Văn Sinh, Phó chánh văn phòng chuyên trách Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Đắk Nông cho biết, nhìn chung công cuộc xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Đắk Nông đến nay được xem làm thành công và phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương đang ngày càng được đẩy mạnh thành cao trào.

Phong trào xây dựng nông thôn mới được chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao, người dân thì rất nhiệt tình ủng hộ từ công sức tiền của nên đã có sự thành công ngoài mong đợi.

"Trước đây bà con nhiều xã trong tỉnh rất khó khăn về kinh tế nhưng hiện tại đời sống vật chất, tinh thần của họ được nâng cao một cách rõ rệt, đó là những thay đổi lớn từ khi xây dựng nông thôn mới. Còn những tồn tại trong tiến trình xây dựng nông thôn mới sẽ được chính quyền và người dân tỉnh Đắk Nông nhanh chóng khắc phục để phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thuận lợi hơn", ông Sinh cho hay.

Hải Dương