Phát triển Đà Nẵng trở thành điểm đến hàng đầu, nơi làm tổ của các ‘đại bàng’

Đà Nẵng đã có những bước phát triển vượt bậc, được mệnh danh là thành phố đáng sống ở khu vực miền Trung.

Có ngày Đà Nẵng đón 120 chuyến bay nội địa và quốc tế

Sau 25 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đã có những bước phát triển vượt bậc, từng bước khẳng định vị thế của một đô thị hiện đại, văn minh và “đáng sống” tại khu vực miền Trung và cả nước.

Trong đó, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với hàng loạt các dự án đầu tư, dịch vụ chất lượng quốc tế, giúp Đà Nẵng dần trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện của du khách trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, từ năm 2020 đến nay, ngành du lịch Đà Nẵng nói riêng, cả nước nói chung đã phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có với những thiệt hại nặng nề, hàng loạt hoạt động từ du lịch đến thương mại gần như tê liệt.

Chia sẻ tại hội thảo “Phát triển Đà Nẵng xứng danh thành phố đáng đến và đáng sống”, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBNĐ TP Đà Nẵng cho rằng, đại dịch Covid-19 như một khoảng lặng lớn để TP Đà Nẵng nhìn nhận lại những kết quả đạt được, những điểm còn thiếu sót trong công tác phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng du lịch cùng chiến lược xây dựng thương hiệu điểm đến cho Đà Nẵng, đặc biệt là suy nghĩ những bước đi mới, cách làm mới để đưa Đà Nẵng xứng danh thành phố đáng đến và đáng sống.

Theo ông Minh, từ đầu năm 2022, với định hướng: “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”, thành phố đã ban hành, triển khai nhiều chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho ngành du lịch khôi phục hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ đồng thời triển khai xây dựng hàng loạt sản phẩm, dịch vụ mới.

Lĩnh vực du lịch lưu trú và ăn uống phục hồi tích cực và bứt phá kể từ cuối quý 1/2022, nhiều khu, điểm du lịch đón được lượng khách lớn, công suất buồng phòng bình quân vào dịp cuối tuần đạt 70-75%. Doanh thu du lịch 6 tháng ước tăng 41% so với cùng kỳ. Riêng doanh thu dịch vụ lưu trú quý 2/2022 gấp 2,8 lần cùng kỳ.

Thống kê từ khi mở cửa đường bay sau dịch tính đến cuối tháng 6/2022, Đà Nẵng đã đón 286 chuyến bay quốc tế với 35.000 lượt khách. Riêng ngày 24/6 vừa qua, Đà Nẵng đón 120 chuyến bay nội địa và quốc tế tới thành phố, con số kỷ lục, vượt mốc cao nhất của năm 2019 - thời điểm dịch bệnh Covid-19 chưa xảy ra. Mới đây, Đà Nẵng trở thành thành phố đầu tiên của Việt Nam đăng cai Diễn đàn phát triển đường bay châu Á 2022.

Ông Minh thông tin, dự kiến 6 tháng cuối năm 2022, sẽ có 15 hãng hàng không khai thác các đường bay quốc tế từ Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Malaysia… đến Đà Nẵng với tổng tần suất 90 chuyến/tuần. Ngoài ra, thành phố cũng dự kiến xúc tiến mở đường bay tới Ấn độ, Philippines…

Giải pháp nào để Đà Nẵng là thành phố đáng sống, đáng đến?

Làm sao để Đà Nẵng không chỉ là điểm đến, mà phải là điểm đến hàng đầu, với những trải nghiệm đẳng cấp, khác biệt và Đà Nẵng phải trở thành nơi làm tổ của các đại bàng, các nhà đầu tư với các dự án lớn, đẳng cấp, dấu ấn?

PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng, Đà Nẵng cần có những trải nghiệm hàng đầu để hút khách du lịch bằng việc phát triển kinh tế đêm để gia tăng sức hút, tăng sức chi tiêu của khách du lịch, tương xứng với tiềm năng phát triển. Muốn là điểm đến hàng đầu, nhất định phải phát triển du lịch toàn diện từ du lịch biển, du lịch núi, du lịch sông nước, giải trí…

Cầu Rồng - một biểu tượng đẹp ở thành phố Đà Nẵng

Đề xuất 4 mảnh ghép còn thiếu, TS. Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà gợi ý, Đà Nẵng cần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ giáp biển, vươn ra biển, khơi thông trục sông Cổ Cò, đẩy mạnh dịch vụ vui chơi giải trí, mua sắm, show diễn, bắn pháo hoa, biến ban đêm thành đêm không ngủ...

Từ góc độ doanh nghiệp, bà Trần Nguyện, Trưởng Ban Kinh doanh Tập đoàn Sun World, đại diện Tập đoàn Sun Group cho biết: Cầu Vàng đã từng giúp thu hút du lịch không chỉ cho Sun World Bà Nà Hills, cho Đà Nẵng mà còn cho Việt Nam. Hay lễ hội pháo hoa quốc tế trong suốt hơn 10 năm, nếu chúng ta tin rằng chúng ta tốt rồi, Đà Nẵng đã được coi là điểm đến đáng sống, mà chúng ta tự mãn, nói một cách hơi thật là nếu chúng ta dừng lại thì chúng ta sẽ bị tụt hậu.

“Sungroup quan điểm rằng, nếu Đà Nẵng đã đáng sống rồi, thì phải làm cho đáng sống hơn nữa, đặc sắc hơn nữa. Và chính những công trình của Sungroup cũng phải đặt mục tiêu là công trình sau phải làm khác biệt hơn, phải đặc biệt hơn và phải đặc sắc, thu hút hơn nữa”, bà Trần Nguyện nói.

Doanh nghiệp đầu tư suốt giai đoạn qua để chào đón lại du khách, mang đến điểm đến cũ nhưng đã có sức sống mới, có những điểm mới.

Công viên châu Á - Asia Park với nhiều trò chơi hấp dẫn du khách.

Đại diện Tập đoàn Sun Group cũng cho biết, "để đưa Đà Nẵng trở lại vị thế số 1 Việt Nam về du lịch thì chúng tôi đã đồng hành với thành phố nhiều sự kiện như: Chuỗi sự kiện hấp dẫn cho Lễ hội Tận hưởng Mùa hè Đà Nẵng 2022, trong đó tiêu điểm là chuỗi sự kiện Take me to the Sun gồm Carnival Sun Fest kéo dài 10 đêm vào các tối cuối tuần từ 25/6-24/7; Đại nhạc hội 9/7, Lễ hội âm nhạc điện tử EDM…

Tương lai, từ 2023 đến 2025, Sun World Ba Na Hills sẽ triển khai các dự án gắn liền với yếu tố sinh thái, hướng tới thiên nhiên và gần gũi với môi trường như: Bảo tàng kết hợp cảnh quan mặt nước; Khu vườn nhiệt đới và các vườn hoa, thảm cây xanh; hiện thực hóa quy trình sản xuất rượu vang chuẩn Ý ngay tại Bà Nà... Ngoài ra, sẽ có thêm các sản phẩm độc đáo mới như: Quảng trường Nhật thực, show Bông hồng vàng, Show Núi Lửa, show Piano bay…".

TS. Lương Hoài Nam, Thành viên Hội đồng Tư vấn Du lịch cho biết, năm 2021, Hội đồng tư vấn du lịch - TAB đánh giá về tiêu chí năng lực cạnh tranh điểm đến để phát triển du lịch, Đà Nẵng là số 1 Việt Nam.

Ông Nam cho rằng, Đà Nẵng đang xác định rất đúng là đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, nếu với cả nước du lịch đóng góp 9% vào GDP thì Đà Nẵng phải tận dụng mọi cơ hội, tiềm năng để đóng góp vào tăng trưởng cao hơn, khoảng 15% mới xứng đáng với tiềm năng.

Cũng theo Thành viên Hội đồng Tư vấn Du lịch, cần làm rõ Đà Nẵng đáng đến với đối tượng nào, vì đối tượng bình dân và siêu giàu khác nhau rất nhiều. Theo ông, Việt Nam chưa có hệ sinh thái du lịch siêu giàu. Hiện nay cả nước không có một chiếc trực thăng VIP, trực thăng y tế, trong khi một khách nhà giàu chi tiêu bằng hàng trăm khách bình thường.

“Chúng tôi đã kiến nghị cần sớm hình thành đề án về hệ sinh thái du lịch phục vụ giới siêu giàu, và Đà nẵng cũng nên hướng tới đối tượng siêu giàu”, ông Nam nói thêm.

Minh Thư – Diệu Thùy