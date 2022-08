Nhặt được hơn 14 triệu đồng, 3 nam sinh nhờ công an tìm người trả lại

Trên đường đi học về, nhóm nam sinh Trường Tiểu học Đức Thanh đã nhặt được hơn 14 triệu đồng và các giấy tờ liên quan. Ngay sau đó các cháu đã đến Công an xã Thanh Bình Thịnh (Đức Thọ, Hà Tĩnh) nhờ trả lại cho người đánh mất.

Các cháu giao toàn bộ số tiền và giấy tờ nhờ Công an xã Thanh Bình Thịnh tìm người trả lại. (Ảnh: Công an xã Thanh Bình Thịnh)

Theo thông tin từ Công an xã Thanh Bình Thịnh, vào lúc 10h30 ngày 30/08/2022, khi trên đường đi học về qua cây xăng thuộc thôn Xóm Mới, xã Thanh Bình Thịnh (huyện Đức Thọ), cháu Trần Khắc Gia Lộc (SN 2015), Nguyễn Gia Bảo (SN 2012) và Nguyễn Đức Mạnh (SN 2013, cùng trú tại thôn Xóm Mới) nhặt được 1 chiếc ví màu đen.

Qua kiểm tra, phát hiện bên trong chiếc ví có số tiền 14.080.000 đồng và một số giấy tờ cá nhân, ngay lập tức 3 cháu đã đưa chiếc ví cùng toàn bộ tiền và giấy tờ đến Công an xã Thanh Bình Thịnh để tìm người trả lại.

Thông qua giấy tờ tuỳ thân trong ví, Công an xã Thanh Bình Thịnh đã liên hệ với công an địa phương để xác minh và thông báo cho anh Nguyễn Hữu Lam (SN 1981, trú tại thôn Bắc Tiến, xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đến công an xã để nhận lại tài sản.

Nhận tin báo, anh Nguyễn Hữu Lam nhanh chóng tới trụ sở Công an xã Thanh Bình Thịnh để nhận lại ví, tiền và giấy tờ cá nhân của mình. Công an xã Thanh Bình Thịnh cũng tuyên dương các cháu Trần Khắc Gia Lộc, Nguyễn Gia Bảo và Nguyễn Đức Mạnh vì đã có hành động đẹp và rất ý nghĩa.

Trao đổi với PV Infonet, anh Nguyễn Hữu Lam chia sẻ: “Sáng hôm đó tôi đi mua trâu bò ở xã Lâm Trung Thuỷ (huyện Đức Thọ). Sau khi mua xong thì về chỗ bờ tường cây xăng ngồi chờ xe đến chở trâu nên đánh rơi ví cùng hơn 14 triệu đồng và giấy tờ tuỳ thân.

Khi về đến đoạn chợ Vực (xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc) vào đổ xăng thì mới phát hiện ra. Trong khi định quay xe lại tìm thì nhận được thông tin đã có người nhặt được. Rất may các cháu học sinh là những người tốt, nếu không thì mất tiền đã đành nhưng làm lại được giấy tờ cũng rất phức tạp”.

Anh Nguyễn Hữu Lam nhận lại ví, tiền và giấy tờ cá nhân của mình tại Công an xã Thanh Bình Thịnh. (Ảnh: Công an xã Thanh Bình Thịnh)

Anh Lam cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an xã Thanh Bình Thịnh và các cháu học sinh đã nhặt được chiếc ví của mình.

Được biết, cháu Trần Khắc Gia Lộc hiện đang học ớp 2A, Nguyễn Gia Bảo học lớp 5B và Nguyễn Đức Mạnh học lớp 4A, Trường Tiểu học Đức Thanh, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

