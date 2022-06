Đà Nẵng sẽ tổ chức chuỗi sự kiện đặc biệt, quy mô lớn với âm nhạc, pháo hoa trong mùa hè, kỳ vọng sẽ đạt được lượng khách như trước dịch Covid-19.

Trong nhiều năm qua, Đà Nẵng được nhắc đến như một điểm đến du lịch dẫn đầu của cả nước. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng Đà Nẵng đang dần đánh mất vị trí quán quân. Như trong dịp lễ 30/4 vừa qua, Thanh Hoá đón gần 900.000 lượt du khách, Nghệ An với hơn 700.000 lượt khách, Lâm Đồng hơn 300.000 lượt khách…Trong khi đó Đà Nẵng chỉ thu hút được 254.000 lượt khách.

Đà Nẵng tung chiêu lấy lại vị trí "quán quân" du lịch

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho rằng, trong dịp lễ vừa qua, so với một số điểm đến thì Đà Nẵng chưa bằng nhưng so với kỳ vọng thì vượt xa. Ngoài ra, theo ông Dũng, mỗi địa phương có cách đếm, thống kê khác nhau. Hiện nay chưa có một phương thức thống kê thống nhất nào trên cả nước.

Theo ông Dũng, hiện nay, hệ thống dịch vụ trên địa bàn của Đà Nẵng đã chứng kiến sự quay lại của khách. Như tại Cảng Hàng không, lượt khách phục vụ đã tăng 12% so với cao điểm nhất của năm 2019.

“Đó là một con số ấn tượng và khẳng định, Đà Nẵng đang là điểm sáng, điểm đến thu hút nhất vì Đà Nẵng có lợi thế về dịch vụ, sản phẩm, hạ tầng, thời tiết so với nhiều địa phương khác”, ông Dũng nhấn mạnh.

Về khách quốc tế, theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, thành phố đã xúc tiến nối lại đường bay với các nước như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc.

Ngày 6/6, Sở Du lịch Đà Nẵng đã công bố chuỗi chương trình chào đón mùa hè, hứa hẹn Đà Nẵng sẽ là tâm điểm sôi động mùa hè này.

Trong đó, Đà Nẵng tự tin sẽ tiếp tục là điểm đến hút khách nhất đối với khách Hàn Quốc. Các thị trường Đài Loan, Nhật Bản đã có những tín hiệu phục hồi và sẽ quay lại Đà Nẵng vào tháng 6 và tháng 9. Ngoài ra, Đà Nẵng đang nhắm đến các thị trường tiềm năng khác như Ấn Độ, Philippin, Úc…

“Sự phục hồi của khách quốc tế chậm do thị trường nguồn còn hạn chế. Có thể chưa phục hồi được thị trường này trong ngắn hạn nhưng nếu phục hồi thì Đà Nẵng sẽ là địa phương đón khách phục hồi nhanh nhất”, ông Dũng tin tưởng.

Cũng theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, việc khôi phục thị trường quốc tế là vô cùng quan trọng. Đà Nẵng đang tập trung mọi nguồn lực cùng các sở ban ngành để nhanh chóng đưa khách du lịch quay trở lại.

Tại khu vực biển Đà Nẵng sẽ diễn ra nhiều sự kiện như nghệ thuật sắp đặt bãi biển, cuộc thi Nữ hoàng Yoga Việt Nam...

Tung nhiều chương trình hút khách mùa hè

Theo ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, Đà Nẵng đã có thêm nhiều sản phẩm mới như tuyến du lịch Đà Nẵng-Lý Sơn, Diễn đàn đường bay châu Á, sắp tới là giải Golf châu Á….cho thấy Đà Nẵng nỗ lực để từng bước nâng tầm, bứt phá.

Với sự chung tay của các doanh nghiệp, nỗ lực của các ban ngành, Đà Nẵng đang hướng đến khẳng định là thành phố, điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á.

Từ ngày 11/6 tại Đà Nẵng sẽ diễn ra hàng loạt sự kiện, lễ hội hấp dẫn

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, từ ngày 11/6 đến 15/8 tại Đà Nẵng sẽ diễn ra chuỗi sự kiện Tận hưởng mùa hè 2022 với nhiều lễ hội và sự kiện quy mô lớn, hứa hẹn Đà Nẵng là tâm điểm sôi động mùa hè này. Ba chủ đề chính là lễ hội âm nhạc, tận hưởng biển Đà Nẵng và ẩm thực Đà Nẵng.

Cụ thể, hàng loạt lễ hội âm nhạc như: Đại nhạc hội Take me to the sun cùng màn pháo hoa, Carnival đường phố, lễ hội âm nhạc điện tử quốc tế, âm nhạc đường phố hai bên sông Hàn, vũ hội đường phố khu phố đêm An Thượng, bãi biển đêm Mỹ An…

Tại khu vực biển có nghệ thuật sắp đặt bãi biển, cuộc thi Nữ hoàng Yoga Việt Nam, lễ hội Việt Nam-Nhật Bản…

Đặc biệt điểm nhấn trong chuỗi sự kiện là chuỗi hoạt động văn hoá, nghệ thuật Take me to the sun diễn ra vào tháng 7/2022. Chương trình bắt đầu với lễ hội Carnival, diễu hành của 10 xe mô hình quảng bá du lịch Việt Nam và Đà Nẵng.

Hàng loạt sự kiện, lễ hội tưng bừng được xem là một dấu mốc "tái sinh" ngành du lịch Đà Nẵng sau hai năm trầm lắng vì đại dịch Covid-19, đồng thời khẳng định sức hút trở lại và sự bứt phá mạnh mẽ của thành phố.

Với nhiều nỗ lực trong xúc tiến, quảng bá và tổ chức nhiều lễ hội đặc sắc, thành phố kỳ vọng sẽ hút được lượng khách tương đương hè năm 2019. Phấn đấu hết 2022 đạt 3,5 triệu lượt khách lưu trú, tăng 3,1 lần so với năm 2021. Trong đó khách quốc tế ước đạt 180 nghìn lượt, khách nội địa 3,3 triệu lượt. Doanh thu lưu trú, lữ hành ước đạt trên 6,7 nghìn tỷ đồng.

Diệu Thuỳ