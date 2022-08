Bất ngờ thấy 200 triệu 'rơi' vào tài khoản, vội báo công an tìm người để trả

Bất ngờ nhận được 200 triệu đồng từ một tài khoản lạ, anh Nguyễn Trọng Lưu (SN 1984, trú xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã đến Công an xã này trình báo, nhờ tìm người trả lại.

Số tiền 200 triệu đồng được trao trả cho ông Nguyễn Văn Cảnh (bìa phải) trước sự chứng kiến của Công an xã Lưu Vĩnh Sơn. (Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Sáng 23/8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an xã Lưu Vĩnh Sơn (huyện Thạch Hà) vừa trao trả số tiền 200 triệu đồng cho anh Nguyễn Văn Cảnh (SN 1963, trú tại Khối phố 3, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh) do chuyển nhầm vào tài khoản của người khác.

Trước đó, vào ngày 22/8/20222 anh Nguyễn Trọng Lưu (SN 1984, trú tại thôn Yên Nghĩa, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đến Công an xã này trình báo về việc bất ngờ nhận được số tiền 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng) từ một tài khoản lạ, không quen biết.

Nhận được tin báo, Công an xã Lưu Vĩnh Sơn đã khẩn trương tiến hành các biện pháp xác minh, làm rõ. Thông tin về chủ tài khoản chuyển nhầm số tiền 200 triệu đồng nói trên nhanh chóng được xác định là ông Nguyễn Văn Cảnh (SN 1963, trú tại Khối phố 3, phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh).

Sáng ngày 23/8/2022, Công an xã Lưu Vĩnh Sơn đã cùng các cơ quan, đơn vị liên quan làm các thủ tục để anh Nguyễn Trọng Lưu bàn giao lại số tiền 200 triệu đồng cho ông Nguyễn Văn Cảnh theo quy định.

Nhận lại số tiền chuyển nhầm, ông Nguyễn Văn Cảnh hết sức xúc động, bày tỏ lòng biết ơn đến anh Nguyễn Trọng Lưu cũng như Công an xã Lưu Vĩnh Sơn đã tạo điều kiện cho ông nhận lại số tiền một cách sớm nhất, tránh được các thủ tục rườm rà như những trường hợp khác.

Hành động trả lại tiền cho người chuyển nhầm của anh Nguyễn Trọng Lưu mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp, cần được biểu dương, nhân rộng về tấm gương người tốt việc tốt.

Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 19/8/2022, trong quá trình di chuyển trên đường Hồ Chí Minh, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tuân, Phó Trưởng Công an xã Sơn Trường (huyện Hương Sơn) nhặt được 01 chiếc ví màu nâu bên vệ đường.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tuân, Phó Trưởng Công an xã Sơn Trường giao lại ví và giấy tờ cho người đánh rơi. (Ảnh: Công an xã Sơn Trường)

Kiểm tra bên trong thì phát hiện có một số tiền, thẻ ngân hàng và nhiều loại giấy tờ khác. Xác định chiếc ví bị rơi là của anh Nguyễn Đình Lưu (SN 1976, trú xã Sơn Phú) nên Thiếu tá Tuân đã trao đổi với Công an xã Sơn Phú để liên lạc với người dân.

Đến 17h00 cùng ngày, Thiếu tá Tuân đã tiến hành bàn giao, trả lại toàn bộ tài sản cho anh Lưu theo quy định. Nhận được tài sản bị mất, anh Lưu bày tỏ niềm vui mừng và cảm kích trước hành động đẹp của đồng chí Tuân.

