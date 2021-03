Theo thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 3/2021, xuất khẩu nhóm hàng dệt may đã tăng 565 triệu USD, tương ứng tăng 79,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu hàng may mặc tăng 79,6%

Trong đó, tiến độ xuất khẩu sang các thị trường Hàn Quốc, Mỹ, Hong Kong được đẩy nhanh so với cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt số lượng các lô hàng đạt giá trị cao như áo thun, quần, áo jacket đã tăng khá, số lượng các lô hàng đồ chống dịch ngày càng giảm.

Thị trường dệt may năm 2021 được đánh giá khả năng phục hồi tốt hơn hẳn so với năm 2020 do các thị trường đã có cách ứng xử và quản lý xã hội trong dịch bệnh với một cách tiếp cận mới. Cùng với đó là gói hỗ trợ rất lớn trên 1.900 tỷ USD của Mỹ hướng tới các hộ thu nhập thấp và trung bình làm tăng khả năng chi dùng cho các mặt hàng thiết yếu, trong đó có dệt may.

Do vậy, dự đoán trong quý II/2021, đơn hàng ngành may, sợi được đảm bảo, tiếp tục có hiệu quả khá, doanh nghiệp nhanh chóng triển khai tốt công tác dự báo và thương lượng hợp đồng mới trong quý III, quý IV.

Thảo Nguyên