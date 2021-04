Sức mua tăng, ô tô nhập khẩu cũng tăng vọt kỷ lục

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3/2021 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu tăng mạnh tới 69,1% (tương ứng tăng 6.941 chiếc) so với lượng nhập khẩu trong tháng trước.

Cụ thể, lượng nhập khẩu trong tháng này là 16.980 chiếc, tương ứng đạt 386 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 10.039 chiếc với trị giá đạt 209 triệu USD.

3 thị trường nhập khẩu nhiều nhất, chiếm tới 93% trong tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 3/2021 phải kể đến là từ Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc.

Cụ thể có 9.768 chiếc nhập khẩu từ Thái Lan; 4.209 chiếc nhập khẩu từ Indonesia và 1.886 chiếc từ Trung Quốc.

Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống, trong tháng 3/2021, có 10.849 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt gần 194 triệu USD, chiếm 63,9% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng đã tăng tới 57% (tương đương tăng 3.928 chiếc) so với tháng trước.

Trong đó, số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu, cảng TP Hồ Chí Minh với 6.556 chiếc, tăng 60,3% và thành phố Hải Phòng với 4.253 chiếc, tăng 51,2% so với tháng trước.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 3/2021 chủ yếu là xe xuất xứ từ thị trường Thái Lan với 6.266 chiếc, tăng 92% và từ thị trường Indonesia với 3.713 chiếc, tăng 21% so với tháng trước .

Cũng trong tháng 3, xe ô tô trên 9 chỗ ngồi có 12 chiếc xe ô tô trên 9 chỗ ngồi xuất xứ Thái Lan được làm thủ tục nhập về Việt Nam. Lượng xe ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta là 4.748 chiếc, với trị giá đạt 117,9 triệu USD; tăng 88,6% về lượng và tăng106,6% về trị giá so với tháng trước.

Trong đó, có tới 3.480 chiếc xe có xuất xứ từ Thái Lan, tăng 80% so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 73% trong tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam. Tiếp theo, có 632 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc; có 495 chiếc xuất xứ từ Inđônêxia và có 104 chiếc xuất xứ từ Nga.

Xe ô tô vận tải được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 3/2021 chủ yếu tại khu vực cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh với 2.407 chiếc, tăng 67,3%; thành phố Hải Phòng với 1.626 chiếc, gấp hơn 2 lần và Lạng Sơn với 632 chiếc, gấp hơn 3 lần so với tháng trước.

Theo thông tin từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 3/2021, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 30.935 xe, tăng 127% so với tháng 2/2021 và tăng 61% so với tháng 3/2020.

Doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 30.935 xe, bao gồm: 21.089 xe du lịch (tăng 119% so với tháng trước); 9.227 xe thương mại (tăng 145% so với tháng trước) và 619 xe chuyên dụng (tăng 246% so với tháng trước).

Thảo Nguyên