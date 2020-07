Vợ chồng trẻ người Khmer vượt khó từ nuôi bò, may vá

Chỉ bắt đầu từ một con bò, hai vợ chồng trẻ người Khmer ở An Giang đã nhân lên thành đàn bò để cùng nhau thoát nghèo.

Vợ chồng đảng viên trẻ người Khmer vượt khó từ nuôi bò.

Cả hai vợ chồng đều là đảng viên trẻ, anh Chau Oanh Na (sinh năm 1987) và vợ Neàng Chanh Ny (sinh năm 1990) trú tại ấp Vĩnh Thượng, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, An Giang, người dân tộc Khmer đã vượt qua khó khăn vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.

Chia sẻ với phóng viên, anh Chau Oanh Na cho biết, bản thân anh là Đảng viên nên luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thường xuyên tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với dân cư nơi gia đình sinh sống.

Tham gia công tác tại Ban chỉ huy quân sự của xã nên anh Chau Oanh Na luôn năng nổ và hoàn thành tốt nhiệm vụ do cấp trên giao. Anh luôn gần gũi với thanh niên trong xã để nắm được tâm tư, nguyện vọng và vận động thanh niên tình nguyện tham gia trong công tác nhập ngũ, tham gia dân quân tự vệ tại xã.

Nói về những ngày đầu lập nghiệp, Chau Oanh Na cho biết hai vợ chồng đến với nhau khi hai bàn tay trắng, gia đình hai bên cũng chẳng khấm khá là bao. Vì thế, những năm đầu khi mới lập gia đình cuộc sống gia đình anh Chau Oanh Na gặp rất nhiều khó khăn.

Không đầu hàng số phận, không để cái đói nghèo bủa vây gia đình, hai vợ chồng gom góp, vay mượn mua được một con bò. “Đó là cả gia sản của hai vợ chồng lúc bấy giờ”, Chau Oanh Na nhớ lại.

Kể từ khi có con bò, sau mỗi ngày hết giờ làm, anh lại tranh thủ đi kiếm cỏ cho bò ăn. Con bò “vốn liếng ban đầu” được chăm sóc cẩn thận.

Trong khi đó vợ anh sau thời gian học may cũng mở hàng, nhận thêm đồ may tại nhà. Bất kể ngày đêm, cứ có đơn hàng là vợ chồng Chau Oanh Na và Neàng Chanh Ny tranh thủ hoàn thành sản phẩm.

Năng nhặt chặt bị, sau một thời gian từ 1 con bò hai vợ chồng mua thêm được vài con bò nữa, rồi dần làm được căn nhà cấp 4. Ngày vợ chồng dọn về ở trong ngôi nhà mới, dù trống hoác không đồ đạc nhưng cả hai mừng rơi nước mắt cả đêm không ngủ.

Anh Chau Oanh Na cho biết, đó là công sức, là mồ hôi của cả hai vợ chồng. Anh nhận ra, nếu cứ chăm chỉ làm ăn, trời thương cho sức khoẻ thì chẳng mấy mà thoát nghèo. Sau khi có căn nhà cấp bốn, vợ chồng còn để ra được một khoản tiết kiệm.

Không chỉ an phận với đàn bò, hai chiếc máy khâu, anh Chau Oanh Na bàn với vợ sử dụng số tiền tiết kiệm mua thêm một số bộ bàn ghế và rạp cưới theo truyền thống người địa phương để cho thuê. Vậy là, mỗi khi các gia đình ở địa phương có việc, chị Neàng Chanh Ny lại tạm gác việc may vá đi phục vụ xóm giềng.

Đến giờ anh Chau Oanh Na rất tự hào cho biết, cuộc sống của gia đình anh đã dần đi vào ổn định, các con đã có cuộc sống tốt hơn, không còn cảnh nhà ở lụp xụp, cơm cũng không đủ để ăn.

Để có cơ ngơi như ngày hôm nay, người đàn ông dân tộc Khmer kiệm lời chia sẻ, có lẽ đó là do sự thuận vợ thuận chồng, chưa khi nào hai vợ chồng to tiếng, cả hai đều chung một mục tiêu chăm chỉ làm ăn cải thiện đời sống hiện tại.

“Có được thành quả này là do sự phấn đấu lao động miệt mài của cả hai vợ chồng, đồng sức, đồng lòng cùng nhau phát triển kinh tế gia đình. Rất may, tôi có một người vợ đảm, cô ấy cùng tôi vượt qua khó khăn, xây dựng gia đình bền vững, ấm no, hạnh phúc, nuôi dạy các con ngoan ngoãn”, Chau Oanh Na tự hào nói.

Anh cũng thông tin thêm, trong cuộc sống đời thường vợ chồng anh luôn giữ lối sống giản dị, chan hoà với mọi người và luôn sẵn lòng tương trợ giúp đỡ bà con, lối xóm.

Trước những nỗ lực vươn lên của hai vợ chồng Chau Oanh Na và Neàng Chanh Ny, Tỉnh đoàn An Giang đã thống nhất đề xuất và được Trung ương đoàn công nhận gia đình anh chị là một trong 22 gia đình trẻ tiêu biểu trên toàn quốc năm 2020.

Hy vọng, sự tưởng thưởng mà Trung ương Đoàn trao tặng sẽ là động lực để vợ chồng Chau Oanh Na tiếp tục phát triển kinh tế gia đình và giúp đỡ được nhiều hơn cho những người xung quanh.

Dưới đây là một số hình ảnh hiện tại của gia đình anh Chau Oanh Na:

Con bò "gia sản" đầu tiên của vợ chồng Chau Oanh Na.

Chiếc máy khâu làm "cần câu cơm" cho gia đình.

Chị Neàng Chanh Ny cần mẫn may vá cho khách.

Ngôi nhà đã có nhiều hơn những tài sản có giá trị.

Hai con của vợ chồng Chau Oanh Na đã có cuộc sống tốt hơn.

N. Huyền