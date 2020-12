Nhiều người Dao tăng thu nhập nhờ chuyển đổi số

Nhờ triển khai chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để bán các sản phẩm của người Dao, mà thu nhập của các thành viên Hợp tác xã Thiên An đã tăng từ mức 1,5-2 triệu đồng/tháng lên mức trung bình khoảng 5 triệu đồng/tháng.

Hợp tác xã Thiên An có địa chỉ tại thôn Nà Ít, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. Thành lập năm 2015, Thiên An kinh doanh các sản phẩm thiên nhiên có lợi cho sức khỏe từ bài thuốc cổ truyền của đồng bào người Dao, chẳng hạn như: Thuốc tắm cho phụ nữ sau sinh, thuốc tắm phục hồi sức khỏe, thuốc tắm cho trẻ em, thuốc xoa bóp, cao gắm…

“Trước năm 2020, Hợp tác xã có 10 lao động, đã bước đầu quan tâm ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật khi có đầu tư, sử dụng một số loại máy sấy, máy, thiết bị nghiền, máy đóng gói sản phẩm, in ấn mẫu mã sản phẩm ... Tuy nhiên, trong khâu bán hàng và tiếp thị sản phẩm, Thiên An chủ yếu sử dụng kênh giao tiếp truyền thống, giới thiệu và bán hàng qua một số hội chợ của địa phương. Chúng tôi cũng đã giới thiệu và bán hàng trên mạng Facebook, Zalo, nhưngcác hoạt động còn nhỏ lẻ và chưa mang tính chuyên nghiệp. Do đó, sản phẩm sản xuất ra chủ yếu chỉ được bán cho bà con trong huyện và một số huyện trong tỉnh”, bà Lý Thị Quyên, Giám đốc Hợp tác xã Thiên An kể.

Một bước ngoặt đã đến với Thiên An khi được Bộ TT&TT cùng lãnh đạo huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ để tiếp cận, tìm hiểu về chuyển đổi số nhằm ứng dụng một cách đồng bộ, bài bản các ứng dụng công nghệ số trong sản xuất và thương mại.

Sau gần 4 tháng triển khai, Hợp tác xã đã được tham gia tập huấn, tìm hiểu về chuyển đổi số, được tư vấn những nội dung chuyển đổi số phù hợp với đồng bào người Dao miền núi vùng cao.

Bên cạnh đó, Hợp tác xã đã được hỗ trợ xây dựng 1 trang web riêng để giới thiệu về các sản phẩm của mình, có kênh bán hàng và kênh giao tiếp, tư vấn một cách thuận tiện, chuyên nghiệp.

Hiện Thiên An đã có gian hàng trên 4 sàn thương mại điện tử lớn gồm: Tiki, Shopee, Voso và Postmart; được Tập đoàn Công nghệ CMC hỗ trợ nền tảng Agri-connect, kết nối quản lý 4 gian hàng thương mại điện tử đã tạo.

“Với nền tảng này, chúng tôi dễ dàng quản lý các sản phẩm, đơn hàng, giao vận thông qua giao diện duy nhất của Agri-connect mà không cần phải thực hiện các thao tác quản lý trên nhiều sàn thương mại điện tử khác nhau. Không những thế, chúng tôi còn được tặng ứng dụng truy xuất nguồn gốc blockchain và 9.000 tem truy xuất nguồn gốc bằng mã QR code; được Chi nhánh Viettel Bắc Kạn hỗ trợ bản quyền phần mềm quản lý hàng hóa Shopone, giúp quản lý hàng hóa, hàng tồn kho, khách hàng, doanh thu, ... một cách khoa học, hiệu quả”, Giám đốc Lý Thị Quyên phấn khởi chia sẻ.

Đến nay, trang web và các kênh bán hàng của Hợp tác xã đã thu hút được khá nhiều người xem. Cùng với đó, vì là một nhân tố tiêu biểu của xã đầu tiên trong cả nước thí điểm chuyển đổi số, Thiên An còn được giới thiệu tuyên truyền trên nhiều báo, đài truyền hình trung ương và địa phương. Nhờ vậy, ngày càng nhiều khách hàng biết đến Thiên An và sản phẩm của Thiên An.

“Vừa qua, Thiên An đã có những đơn hàng đến từ những tỉnh, thành phố xa như Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Hải Phòng, Quảng Ninh, .... Sản lượng bán hàng trước đây của Thiên An từ 4 - 5 đơn hàng/ngày nay đã tăng lên 20-25 đơn hàng/ngày. Nhờ đó, thu nhập của thành viên Hợp tác xã cũng được tăng lên đáng kể, từ mức 1,5-2 triệu đồng/tháng lên mức trung bình khoảng 5 triệu đồng/tháng”, Giám đốc Hợp tác xã Thiên An nhấn mạnh.

Tại Lễ Công bố kết quả giai đoạn 1 chuyển đổi số của xã Vi Hương vừa diễn ra ngày 22/12/2020, bà Lý Thị Quyên bày tỏ: “Tôi đánh giá rất cao giá trị chuyển đổi số mang lại cho chúng tôi. Tôi cũng tin tưởng rằng, trong thời đại hiện nay, việc ứng dụng khoa học công nghệ và sử dụng các công nghệ số sẽ mang lại rất nhiều hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng sản xuất, quản lý và thúc đẩy hoạt động bán hàng hóa trên thị trường”.

Giám đốc Hợp tác xã Thiên An cũng thẳng thắn nhìn nhận, thời gian vừa qua, dù các thành viên đã cố gắng học hỏi, tuy nhiên, do còn hạn chế về trình độ tin học nên vẫn chưa khai thác được thành thạo các ứng dụng đã được triển khai, do đó, cũng chưa phát huy được hết hiệu quả các ứng dụng.

Thời gian tới, Hợp tác xã sẽ tiếp tục nghiên cứu, học tập để sử dụng 1 cách thành thạo hơn, sáng tạo hơn nữa các ứng dụng đã được hỗ trợ, để những sản phẩm đặc trưng của vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ đến được mọi miền của Tổ quốc.

Bình Minh