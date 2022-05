Thúc đẩy quan hệ kinh tế tương xứng với quan hệ chính trị, ngoại giao Việt - Lào

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kêu gọi các doanh nghiệp thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư tương xứng với quan hệ chính trị, ngoại giao hai nước Việt - Lào.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kêu gọi các doanh nghiệp ở Việt Nam và Lào cần tạo ra những bước đột phá trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và hợp tác kinh tế nhằm đảm bảo các lợi ích thiết thực cho cả hai nước.

Đây là tuyên bố của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong chuyến thăm chính thức tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane từ ngày 15 - 17/5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chào đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Doãn Tấn)

Trong chuyến thăm tới Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh, chào xã giao Tổng bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith, cùng một số nhà lãnh đạo khác và đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào.

Theo Vientiane Times, phát biểu tại buổi gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết chuyến thăm chính thức Lào lần này của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam trong bối cảnh hai nước mới mở cửa trở lại sau đại dịch Covid-19; là hoạt động quan trọng giữa hai nước trong “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022”.

Là người theo sát quá trình các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Lào từ những ngày đầu tiên, chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp hiện nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu các doanh nghiệp kiên nhẫn, vượt qua những khó khăn, bất cập hiện tại của môi trường đầu tư kinh doanh. Ngay cả các doanh nghiệp cũng phải xác định trách nhiệm đối với mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, quan hệ đặc biệt thì cũng cần phải có những cơ chế đặc biệt để tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và kinh doanh tại Lào. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần phải nâng cao năng lực cạnh tranh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trong thời gian tới phải thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư tương xứng với quan hệ chính trị, ngoại giao hai nước, quan hệ mẫu mực, thuỷ chung hiếm có, như anh em một nhà.

Kim ngạch thương mại hai nước hiện đạt 1,37 tỉ USD, tăng 33,32% so với năm 2020. Song theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, con số này còn quá khiêm tốn so với tiềm năng, lợi thế của hai nước, do đó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, lãnh đạo các Bộ, ngành cùng suy nghĩ để khắc phục những yếu kém, hạn chế trong thực hiện các dự án hiện nay.

Chính phủ Lào và Việt Nam đã đặt mục tiêu tăng giá trị thương mại hai chiều lên từ 10 - 15% trong năm nay bằng cách thiết lập các điều kiện thuận lợi cho công dân hai nước bao gồm những người dân sinh sống ở các vùng biên giới, cũng như thúc đẩy trao đổi thương mại giữ hai nước.

Việt Nam hiện xếp thứ 3 trong danh sách 54 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Lào với tổng vốn đầu tư là 4,3 tỉ USD, theo Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào Khamjane Vongphosy.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn, cộng đồng doanh nghiệp hai nước phấn đấu đưa quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư có một bước đột phá, tương xứng với tầm vóc quan hệ đặc biệt, có một không hai giữa hai nước, để quan hệ kinh tế thương mại đầu tư gia tăng được số lượng, tăng cường hiệu quả và lợi ích thiết thực cho cho hai nước, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Đầu tư của Việt Nam sang Lào hiện có 417 dự án với tổng vốn đăng ký 4,7 tỉ USD trong các lĩnh vực từ nông nghiệp, khai khoáng, năng lượng, cơ sở hạ tầng và dịch vụ.

Vào năm 2021, chính phủ Lào đã cấp phép đầu tư 3 dự án cho các công ty Việt Nam mà 2 trong số này thuộc ngành khai khoáng và 1 dự án về ngân hàng.

Chính phủ hai nước cũng đã đồng thuận giải quyết mọi thiếu sót đối với các dự án lớn nhất là trong lĩnh vực năng lượng, khai thác và cơ sở hạ tầng để những dự án này được triển khai theo kế hoạch đã định.

Theo Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào Khamjane Vongphosy, dù tình hình trên thế giới và khu vực đang phức tạp do có nhiều thay đổi, song mối quan hệ hợp tác toàn diện, tình đoàn kết bền chặt và hữu nghị thân thiết giữa Việt Nam và Lào vẫn tiếp tục phát triển sâu sắc.

Năm 2022 được đánh giá là năm quan trọng khi Việt Nam và Lào tiến hành kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962) và 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977).

Trước đó, tờ PathetLao Daily, ấn phẩm của Thông tấn xã Lào số ra ngày 13/5 đã trang trọng đăng trên trang nhất bài viết mang tiêu đề “Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thể hiện sự coi trọng và tin cậy chính trị đặc biệt của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với Lào”, khẳng định chuyến thăm chắc chắn sẽ giúp củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Quốc hội hai nước nói riêng và quan hệ Lào -Việt Nam, Việt Nam - Lào nói chung.

Đây là chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào - Việt Nam 2022, đồng thời cũng là chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đầu tiên của ông Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội.

Đây cũng là Đoàn Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của nước ngoài thăm chính thức Lào kể từ sau Đại hội XI cũng như sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX của Lào.

Minh Thu