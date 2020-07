Đảm bảo an toàn thực phẩm trong bếp ăn bán trú tại trường học

An toàn thực phẩm luôn là vấn đề được phụ huynh học sinh quan tâm khi có con học tại các trường có tổ chức ăn bán trú. Để tổ chức ăn bán trú cho trẻ sao cho đảm bảo ATVSTP là một vấn đề rất quan trọng.

Nhận thức được tầm quan trọng của an toàn thực phẩm trong bếp ăn bán trú, thời gian qua trường mầm non Thượng Cát (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã rất chú trọng công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong công tác tổ chức ăn bán trú cho trẻ.

Cô Nguyễn Thị Bích Ngọc - Hiệu trưởng Trường mầm non Thượng Cát cho biết, để đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) nhà trường có bếp ăn khang trang, có khu vực sơ chế riêng và khu bếp nấu riêng đảm bảo đúng chuẩn của "bếp ăn một chiều" đảm bảo vệ sinh sạch sẽ với toàn bộ phần tường và nền ốp lát gạch hoa, đảm bảo thông thoáng, đủ ánh sáng.

Nhà trường cũng được đầu tư toàn bộ hệ thống tủ cơm ga, bếp ga công nghiệp và xoong nồi, bát đĩa, thùng đựng nước bằng inốc có vòi, tủ xấy bát thìa, trạn ngăn côn trùng động vật gây hại đảm bảo tốt công tác vệ sinh.

Tập huấn về dinh dưỡng và ATTP cho nhân viên làm việc tại bếp ăn

Ngay từ đầu năm học nhà trường đã lựa chọn nhà cung cấp thực phẩm có uy tín, đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP. Chỉ đạo nhân viên nhà bếp phối kết hợp với đoàn TNCSHCM trong nhà trường làm tốt chuyên đề “Vườn rau của bé”; kết hợp với các tổ chức đoàn thể luôn đảm bảo vệ sinh môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp trong và ngoài nhà trường.

Nếu phát hiện thực phẩm dập nát, ôi thiu, có màu sắc, mùi vị lạ, kiên quyết không nhận. Trong quá trình chế biến, tuân thủ các yêu cầu về VSATTP (nhân viên nhà bếp phải dùng găng tay, đeo tạp dề, mũ, khẩu trang, dùng dụng cụ chia thức ăn).

Đặc biệt công tác kiểm thực theo đúng 3 bước và lưu mẫu được chỉ đạo, thực hiện một cách nghiêm ngặt, lưu mẫu đúng định lượng (100g với thức ăn đặc, 150ml với thức ăn lỏng), đúng thời gian quy định (tối thiểu 24h), có chữ ký người lưu, dán niêm phong.

