TP.HCM: Các cơ sở tôn giáo sẽ lưu giữ tro cốt tạm thời

Quân đội quản lý, cơ sở tôn giáo tạm giữ tro cốt

Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, quân đội sẽ thực hiện giao tro cốt đến từng gia đình bệnh nhân tử vong do Covid-19. Các cơ sở tôn giáo sẽ lưu giữ tro cốt tạm thời nếu người thân chưa thể tiếp nhận.

“Thành phố đã thống nhất những phương án xử trí chu đáo, tận tâm nhất đối với những bệnh nhân không may qua đời do dịch Covid-19. Đối với việc làm hậu sự cho các bệnh nhân mắc Covid-19 qua đời, thành phố sẽ sử dụng nguồn ngân sách để chi trả. Tro cốt của bệnh nhân Covid-19 tử vong sẽ được Bộ Tư lệnh thành phố tiếp nhận, chuyển giao đến từng gia đình chu đáo nhất”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết.

Cũng theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên: “Trong trường hợp gia đình chưa thể tiếp nhận, các cơ sở tôn giáo sẽ có trách nhiệm lưu giữ tạm thời, thực hiện cầu siêu cho đến khi có người thân tới nhận. Ngoài ra, các trung tâm hỏa táng trên địa bàn TP.HCM không được tổ chức chuyển tro cốt bệnh nhân Covid-19 tử vong đến các gia đình”.

Thông tin thêm về chi phí mai táng cho những nạn nhân mất vì Covid-19, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết, thành phố đã thống nhất sẽ chi trả toàn bộ chi phí làm hậu sự cho bệnh nhân mất do Covid-19. Mức chi dự kiến là 17 triệu đồng cho mỗi trường hợp. “Sau khi bệnh nhân không may tử vong, bệnh viện sẽ liên hệ với cơ sở mai táng, thực hiện các thủ tục, tiến hành hỏa táng và giao tro, cốt cho người thân”, ông Nguyễn Toàn Thắng thông tin thêm.

Được biết, trong quá trình mai táng, quân đội sẽ là đơn vị thực hiện bàn giao tro cốt đến gia đình các nạn nhân khi có yêu cầu. Với những gia đình vẫn còn nằm trong diện cách ly, phong tỏa (vùng đỏ nói chung), chưa thể nhận bàn giao thì các cơ sở tôn giáo như chùa chiền, nhà thờ (được TP.HCM chỉ định) sẽ có nhiệm vụ lưu giữ tro cốt tạm thời, tổ chức các lễ cầu siêu (với tín đồ Phật giáo), rửa tội (với giáo dân Công giáo) cho người mất.

Ảnh: Đỗ Chính

Đẹp lòng người sống, an lòng người mất

Để góp phần động viên người dân trong lúc dịch bệnh căng thẳng, TP.HCM quyết định hỗ trợ chi phí mai táng cho người mất vì Covid-19 và thực hiện việc quản lý, tạm giữ và bàn giao tro cốt cho người thân các nạn nhân là việc làm vô cùng nhân văn. Việc quản lý thống nhất quá trình mai táng cho các nạn nhân do dịch bệnh vừa thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, vừa đảm bảo tốt các yêu cầu chống dịch trên địa bàn.

Đáng chú ý, hưởng ứng lời kêu gọi của TP.HCM, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã có văn bản đề nghị các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước thiết lập trai đàn cầu siêu cho các vong linh nạn nhân tử vong vì Covid-19 được siêu sinh tịnh độ theo nghi lễ trang nghiêm, đồng thời tiếp nhận miễn phí các hũ tro cốt. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng đại lễ chúng sinh trong mùa Vu lan.

Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thời gian qua số lượng người chết vì Covid-19 tăng cao, trong khi nhiều tỉnh, thành phố đang thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng nên thân nhân đã không thể tổ chức tang lễ theo tâm nguyện. Vì vậy, dịp lễ Vu lan này, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị các tỉnh, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương sắp xếp các chùa có tháp thờ tro cốt tiếp nhận miễn phí, thờ phụng trang nghiêm, quản lý chặt chẽ, có danh sách cụ thể các hũ tro cốt của các nạn nhân tử vong do Covid-19 trong thời gian này

Được biết, trên địa bàn TP.HCM hiện có 4 đơn vị đang thực hiện hỏa táng, gồm: Nhà tang lễ khu Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân); Nhà tang lễ khu Đa Phước (huyện Bình Chánh); Nhà tang lễ khu Phúc An Viên (Thành phố Thủ Đức) và Nhà tang lễ khu Tháp Long Thị (huyện Củ Chi). Trong đó, bệnh nhân tử vong do dịch Covid-19 được hỏa táng tại trung tâm Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân). Cơ sở này đang duy trì hoạt động 24/24, đảm bảo xử lý mọi tình huống theo yêu cầu. Ngoài ra, 100% các nạn nhân mất do Covd-19 phải được hỏa táng và thực hiện đúng các quy định phòng dịch thay vì mai táng theo các phương pháp truyền thống khác như chôn cất.

Nam Phương