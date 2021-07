Thực hiện nghiêm quy định phòng chống Covid-19 tại các chùa, cơ sở tự viện

Tăng cường hoạt động trực tuyến

Ngày 9/7/2021, Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ký ban hành Văn bản số 169 về việc tiếp tục nâng cao các biện pháp và thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19 trong bối cảnh lây nhiễm của biến chủng mới Delta hiện nay.

Trong đó nêu rõ, thời gian vừa qua, cả nước đã rất quyết tâm, nỗ lực trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, và cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh. Song, hiện nay, trước sự lây nhiễm với tốc độ rất nhanh của biến chủng mới Delta, dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố.

Thực hiện Công điện số 914 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự yêu cầu các ban, viện Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước thực hiện nghiêm các nội dung sau:

Tăng ni, Phật tử các chùa, cơ sở tự viện tiếp tục nâng cao các biện pháp và thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của Bộ Y tế. Thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, thực hiện “5K + Vắc xin”.

Không tổ chức các nghi lễ pháp hội tập trung đông người. Tăng cường sử dụng hình thức giảng pháp, hướng dẫn Phật tử qua hình thức trực tuyến online trên các nền tảng mạng xã hội và tại địa chỉ: Trung tâm Hoằng pháp online do Phật sự Online quản trị…

Các ban, viện Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp chỉ tổ chức hội nghị sơ kết nếu thực hiện được bằng hình thức trực tuyến. Không di chuyển đi và đến giữa các điểm cầu trực tuyến và phải đảm bảo giãn cách theo quy định an toàn trong phòng, chống dịch bệnh tại mỗi điểm cầu.

Tăng ni, Phật tử không đi lại nơi công cộng khi không có việc thực sự cần thiết. Thực hiện cấm túc tại chùa, cơ sở tự viện tụng kinh cầu nguyện quốc thái dân an, bệnh dịch sớm tiêu trừ, an toàn sức khỏe cho nhân dân. Đặc biệt, tại các nơi Hạ trường an cư kiết hạ phải thực hiện nghiêm nội quy cấm túc. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong thực hiện nội quy Hạ trường.

Chùa Quán Sứ (Hà Nội) đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp, quy định phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Bình Minh

Tích cực hoạt động thiện nguyện

Cũng trong Văn bản số 169, Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi tăng ni, Phật tử tiếp tục tích cực tham gia đóng góp ủng hộ cho Quỹ Vắc xin; xác định rõ việc tiêm phòng vắc xin là giải pháp căn cơ lâu dài đảm bảo chiến thắng dịch Covid-19, đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Thực tế thời gian qua, các tăng ni, Phật tử trên cả nước đều rất tích cực chung tay phòng chống dịch Covid-10. Điển hình như đầu tháng 7/2021, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đã trao 100 triệu đồng cho Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là số tiền do Ban Trị sự và các tăng ni, Phật tử ủng hộ để tặng vào quỹ phòng chống Covid-19.

Trước đó, cuối tháng 6/2021, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đã chuyển về Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam số tiền 210 triệu đồng do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và tăng ni, Phật tử tỉnh ủng hộ quỹ vaccine phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ngoài ra, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các địa phương cùng các chùa, cơ sở tự viện phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc các cấp và chính quyền địa phương đảm bảo an toàn trong công tác cứu trợ, từ thiện xã hội chăm lo cho những hoàn cảnh yếu thế, khó khăn trong xã hội bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

Được biết, kể từ khi dịch bệnh Covid-19 hoành hành, nhiều chùa, tự viện đã trở thành địa điểm thiện nguyện, giúp nhiều người dân vượt qua giai đoạn khó khăn, cấp bách. Chẳng hạn như mới đây, tại huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), chư tôn đức tăng tại các tự viện đã tặng nhiều phần cơm từ bi và điểm tâm miễn phí hỗ trợ cho những người dân khó khăn tại các huyện,thị, thành trong tỉnh.

Một số gương điển hình như: Trụ trì chùa Thanh Lương và chư tăng Phật tử đã nấu hơn 1.000 phần cơm miễn phí cho bà con khu vực Quốc lộ 30 xã An Bình , thị trấn Mỹ Thọ, và phường 2, TP. Cao Lãnh. Trụ trì chùa Phước Hưng và Nhóm Phạn Duyên chùa Phước Hưng đã phát hơn 1.200 phần cơm tấm chay miễn phí cho người dân trong khu vực. Trụ trì chùa Long Sơn cũng thực hiện chương trình “Hộp cơm đong đầy yêu thương” lần 1 năm 2021 với 500 suất cơm và 150 phần bún được đóng góp bởi các Phật tử và mạnh thường quân…

Bình Minh