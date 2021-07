Gióng chuông, trống tưởng niệm 74 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ

Các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước thực hiện cấm túc, hàng ngày tụng kinh cầu an. Kêu gọi Phật tử ở yên tại nhà kết nối trực tuyến tụng kinh cầu Quốc thái dân an, tưởng niệm 74 năm Ngày Thương binh liệt sỹ…

Các chùa, tu viện thực hiện việc cấm túc

Ngày 19/7, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã có công văn gửi Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố; Tăng Ni các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước nhằm góp phần cùng cơ quan chức năng khống chế, chiến thắng dịch Covid-19. Cụ thể, GHPGVN kêu gọi các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước thực hiện cấm túc, hàng ngày tụng kinh cầu an. Kêu gọi Phật tử ở yên tại nhà kết nối trực tuyến tụng kinh cầu Quốc thái dân an, bệnh dịch tiêu trừ.

Theo Ban Trị sự GHPGVN, những ngày này, chính quyền các cấp TP.HCM, các tỉnh khu vực phía Nam và trong cả nước đang rất nỗ lực làm tất cả để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân trước sự diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Bằng chứng là TP.HCM và 18 tỉnh, thành Nam Bộ (6 tỉnh thành miền đông Nam Bộ và 13 tỉnh thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long) đã phải thực hiện Chỉ thị 16, giãn cách xã hội để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Trước tình hình này, GHPGVN ra lời kêu gọi toàn thể Tăng Ni, Phật tử chung tay cùng các ngành, các cấp và chính quyền địa phương trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. GHPGVN đề nghị các Tăng Ni, Phật tử hãy ở yên tại nhà, không đi ra ngoài khi không có công việc thực sự cần thiết. Tuyệt đối thực hiện quy định 5K, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, không tham gia và tập trung nơi công cộng.

Công văn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Việt Hoàng

Tưởng niệm 74 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ

Đáng chú ý, cũng trong công văn này, GHPGVN yêu cầu: “Đúng 6h sáng ngày 27/7/2021, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước đồng loạt cử 3 hồi chuông, trống Bát nhã tưởng niệm anh linh các Anh hùng Liệt sỹ nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2021), đồng thời đồng loạt trì tụng Kinh Dược Sư cầu nguyện đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, cuộc sống sớm trở lại bình thường, mọi sự an lành cho Nhân dân và đất nước”.

Cùng với đó, GHPGVN kêu gọi Tăng Ni, Phật tử tiếp tục đóng góp, ủng hộ vật tư, trang thiết bị y tế cho TP.HCM, các địa phương đang đối diện với khó khăn do số lượng F0 ngày một tăng nhanh. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc các cấp và chính quyền địa phương đảm bảo an toàn trong công tác cứu trợ, từ thiện xã hội chăm lo cho những hoàn cảnh yếu thế, khó khăn trong xã hội bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

Được biết, không chỉ chăm lo đến đồng bào trong nước, với tinh thần bác ái và bao dung, trước đó GHPGVN đã có hàng loạt món quà (vật chất và điện thăm hỏi) tới Tăng Ni, Phật tử và Giáo hội Phật giáo các nước. Mới nhất, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự GHPGVN, cùng các chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN đã thay mặt tăng ni, Phật tử Việt Nam trao quà ủng hộ nhân dân Nepal phòng chống dịch Covid-19.

Được biết, trong các nước khu vực Nam Á, Nepal là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19 với mức độ khủng khiến không kém Ấn Độ (về mức độ lây lan), đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người, gây thiệt hại lớn cho đất nước và nhân dân Nepal. Do vậy, thông qua Bộ Ngoại giao Việt Nam, tăng ni, Phật tử GHPGVN đã trao tặng Chính phủ và đồng bào Phật tử Nepal 2.000 bộ kit thử Covid-19 cùng hàng tram nghìn khẩu trang y tế.

Trước đó, GHPGVN cũng đã trao tặng thiết bị vật tư y tế ủng hộ nhân dân Ấn Độ gồm 100 máy thở và 50 máy tạo ôxy trị giá gần 14 tỉ đồng. Không chỉ Ấn Độ và Nepal, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQVN, Trung ương GHPGVN và Ban trị sự GHPGVN các tỉnh, thành trên cả nước cũng đã tổ chức nhiều hoạt động, đóng góp thiết thực ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 cho đồng bào Phật tử trong và ngoài nước theo lời kêu gọi của Giáo hội.

Việt Hoàng