“Ánh sáng vùng biên”: Gắn kết tình quân dân nơi biên giới

Điện về bừng sáng vùng biên

Trước đây, các bản làng vùng sâu, vùng xa biên giới ở Quảng Bình chưa có điện lưới nên đời sống sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Ba năm gần đây, tỉnh Quảng Bình ưu tiên đầu tư kéo điện đến hầu hết các xã vùng sâu, biên giới, nhờ vậy, đời sống của người dân được cải thiện. Tuy nhiên, do điện lưới mới chỉ sử dụng cho sinh hoạt hằng ngày, còn điện chiếu sáng công cộng là điều mà bà con ở các bản vùng biên chưa nghĩ tới. Từ thực tế nêu trên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các đồn biên phòng đứng chân trên hai tuyến biên giới chủ động phối hợp các xã khảo sát, vận động cán bộ, chiến sĩ đơn vị quyên góp, ủng hộ kinh phí, tham gia ngày công lao động, đồng thời kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ để triển khai xây dựng các công trình “Ánh sáng vùng biên”.

Sau gần 2 năm thực hiện, đến nay, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh và các đơn vị đã huy động được 1,6 tỷ đồng để triển khai mô hình. Cùng với số kinh phí nêu trên, lực lượng BĐBP đã đóng góp hơn 2.000 ngày công để khảo sát, thiết kế, thi công, huy động 35 chuyến xe để chở vật liệu.

Kết quả, đã có 39 công trình “Ánh sáng vùng biên” với tổng chiều dài hơn 43km được hoàn thành, mang ánh điện về với 41 thôn, bản, tổ dân phố thuộc 15 xã, phường khu vực biên giới và vùng biển. So với kế hoạch ban đầu, đã vượt 11 công trình. Các công trình điện vùng biên đã góp phần kiến tạo bộ mặt nông thôn với nhiều gam màu tươi sáng, xây dựng thế trận biên phòng vững chắc nơi biên cương của Tổ quốc.

Quá trình triển khai mô hình, cán bộ, chiến sỹ các đơn vị BĐBP trong tỉnh luôn suy nghĩ, nỗ lực sáng tạo để làm sao mô hình phát huy hiệu quả tốt nhất, mang lại lợi ích cao nhất cho bà con. Lúc đầu, theo thiết kế, các công trình sử dụng bóng đèn điện lưới, tuy nhiên, trên thực tế, một số bản ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn chưa có điện, do đó, thiết kế được điều chỉnh sang bóng đèn năng lượng mặt trời đối với những địa bàn đặc thù.

Mặc dù phương án này sẽ phát sinh thêm chi phí, nhưng tính hiệu quả sẽ cao nên có 11 công trình sử dụng bóng đèn năng lượng mặt trời. Sau một thời gian đưa vào sử dụng cho thấy, các công trình đều phát huy được hiệu quả, bảo đảm thẩm mỹ và phù hợp với điều kiện, nguyện vọng của đồng bào, nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi hệ thống hạ tầng còn nhiều khó khăn.

Để hoàn thành hệ thống cột đèn bảo đảm tính thẩm mỹ và bền vững, những cán bộ, chiến sĩ được Bộ chỉ huy lựa chọn đã thành lập “xưởng cơ khí” tại trụ sở cũ của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh và miệt mài thiết kế, gia công. Dù chỉ là những người thợ “tay ngang” nhưng với sự ham mê học hỏi, tinh thần trách nhiệm và tình cảm với đồng bào, các anh đã hoàn thiện thiết kế và gia công bảo đảm cả về chất lượng, thẩm mỹ.

Sau khi được hoàn thành và xuất xưởng, hàng nghìn cây cột đèn được chở về các bản làng, tiếp tục được những người lính biên phòng đo đếm, khảo sát, lắp đặt.

Quảng Bình đã có 39 công trình “Ánh sáng vùng biên” được hoàn thành, mang ánh điện về với 41 thôn, bản, tổ dân phố. Ảnh: Thu Hiền

Tiếp tục nhân rộng mô hình

Mới đây, từ ngày 19 đến 27/6, Đồn Biên phòng Làng Mô, BĐBP Quảng Bình đã triển khai xây dựng Công trình “Ánh sáng vùng biên” phục vụ sinh hoạt cho 42 hộ dân/178 khẩu bà con DTTS Vân Kiều tại bản Cây Sú, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Các hoạt động được tổ chức gồm: Công trình “Ánh sáng vùng biên” có chiều dài 1.190m, với 28 cột điện; mắc lại điện cho nhà văn hóa; làm hệ thống giá cắm cờ ở nhà văn hóa bản. Tổng trị giá của công trình là 50 triệu đồng.

Đây là công trình thứ 5 được Đồn Biên phòng Làng Mô xây dựng trên địa bàn xã Trường Sơn (4 công trình thắp sáng bằng điện lưới, 1 công trình bằng điện năng lượng mặt trời), với tổng trị giá 5 công trình là 250 triệu đồng.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BÐBP tỉnh Quảng Bình cho biết: “Ánh sáng vùng biên” là một trong những mô hình có ý nghĩa thiết thực đối với nhân dân ở khu vực biên giới, nhất là trong điều kiện cơ sở hạ tầng ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Những năm gần đây, tỉnh đã đầu tư kéo điện đến hầu hết các xã ở nơi biên giới, nhờ vậy đời sống của người dân được cải thiện. Tuy nhiên, do điện lưới mới chỉ sử dụng cho sinh hoạt hằng ngày, còn điện chiếu sáng công cộng là điều mà bà con ở các bản vùng biên chưa nghĩ tới. Từ thực tế đó, Bộ Chỉ huy BÐBP Quảng Bình đã chỉ đạo các đồn biên phòng đứng chân trên hai tuyến biên giới chủ động phối hợp các xã khảo sát, vận động cán bộ, chiến sĩ đơn vị quyên góp, ủng hộ kinh phí, tham gia ngày công lao động; đồng thời kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ để triển khai xây dựng các công trình “Ánh sáng vùng biên”. Có điện đường ở các bản làng vùng biên, người dân rất phấn khởi, bởi vậy, ban đêm người dân tích cực tham gia các hoạt động văn hóa tinh thần, an ninh trật tự trên địa bàn biên giới vì thế luôn được bảo đảm. Thời gian tới, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nhân rộng mô hình “Ánh sáng vùng biên” trên địa bàn quản lý. Qua đó, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân nơi biên giới ngày càng vững chắc.

Thu Hiền