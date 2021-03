Triển khai kỹ thuật mới cứu người bệnh sỏi mật

Các bác sĩ Khoa Thăm dò chức năng, Bệnh viện Bãi Cháy vừa thực hiện siêu âm nội soi (EUS) và nội soi mật tụy ngược dòng can thiệp (ERCP) lấy sỏi ống mật chủ và dẫn lưu mật cấp cứu kịp thời người bệnh bị tắc mật cấp.

Bệnh nhân nữ Nguyễn T H (24 tuổi, trú tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) có tiền sử viêm gan B mạn tính, sỏi túi mật vào Bệnh viện Bãi Cháy thăm khám do tình trạng đau bụng dai dẳng, chán ăn, vàng da tăng dần trong khoảng 1 tuần. Người bệnh đã được các bác sĩ thăm khám lâm sàng, siêu âm thành bụng, chụp cộng hưởng từ (MRI) ổ bụng nhưng không xác định được nguyên nhân gây tắc mật, giãn đường mật trong và ngoài gan.

Trên cơ sở hội chẩn các chuyên khoa Nội – Thăm dò chức năng – Ngoại và được sự đồng ý của người bệnh, các bác sĩ đã thực hiện kỹ thuật siêu âm nội soi (EUS) để xác định chính xác nguyên nhân bệnh. Đây là kỹ thuật kết hợp giữa nội soi và siêu âm hiện đại giúp chẩn đoán chính xác, can thiệp hiệu quả các tổn thương thành ống tiêu hóa và các cơ quan lân cận như thành trực tràng, dạ dày, ruột, gan, tụy, mật…

Các bác sĩ tiến hành lấy sỏi mật cho người bệnh.

Ekip siêu âm nội soi do Ekip Bác sĩ CKII. Lê Thị Kim Liên thực hiện đã phát hiện được sỏi kích thước 2,8x4,6mm trong lòng ống mật chủ đoạn thấp. Ngay sau đó, người bệnh được nội soi mật tụy ngược dòng can thiệp (ERCP) cấp cứu lấy sỏi ống mật chủ. Ekip bác sĩ Nguyễn Trung Thành đã tiến hành cắt cơ oddi, dùng bóng kéo sỏi tầm soát từ ống gan chung xuống tá tràng lấy được sỏi 5mm ra ngoài sau đó đặt 1 stent dẫn lưu mật. Thủ thuật tiến hành thuận lợi, người bệnh tỉnh táo, không còn đau bụng, sức khỏe ổn định ngay sau can thiệp.

Bác sĩ CKII. Lê Thị Kim Liên – Trưởng Khoa Thăm dò Chức năng Bệnh viện Bãi Cháy đánh giá: “Qua ca lâm sàng này, có thể nhận định một số trường hợp mà siêu âm qua thành bụng, thậm chí là chụp MRI ổ bụng nhiều khi không thể phát hiện được tổn thương. Tuy nhiên, nội soi siêu âm nhờ khả năng áp sát được đầu dò siêu âm vào tá tràng chỗ vị trí đoạn thấp ống mật chủ và ống tuỵ đổ vào tá tràng nên có thể phát hiện tốt các tổn thương và sỏi ở vùng này. Điều này mang lại giá trị rất lớn giúp các bác sĩđưa ra chẩn đoán chính xác và xử trí sớm cho người bệnh, tránh các biến chứng do tắc mật lâu ngày gây nhiễm trùng đường mật, sốc nhiễm trùng đe dọa tính mạng.

Đây chỉ là một trong hàng trăm ca cấp cứu điều trị kịp thời bệnh lý mật, tụy, ống tiêu hóa… giúp người bệnh thoát nguy kịch từng được các bác sĩ Khoa Thăm dò chức năng, Bệnh viện Bãi Cháy thực hiệnbằng các phương pháp hiện đại là siêu âm nội soi (EUS) và nội soi mật tụy ngược dòng can thiệp (ERCP).

Từ năm 2016 đến nay, với chủ trương đẩy mạnh đào tạo, hợp tác y khoa trong nước và quốc tế để nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, dưới sự giúp đỡ, đào tạo thường xuyên của các chuyên gia đầu ngành nội soi trong nước và nước ngoài, Bệnh viện Bãi Cháy đã mở rộng, triểnkhai nhều kỹ thuậtnội soi và nội soi siêu âm can thiệp giúp chẩn đoán chính xác và can thiệp sớm cho người bệnh, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, kéo dài tuổi thọ và tiết kiệm chi phí điều trị.

K.Chi