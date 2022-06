Trẻ sinh non mắc bệnh màng trong, xuất huyết não, rối loạn đông máu sống sót diệu kỳ

Sau sinh trẻ tím tái, thở rên, sùi bọt cua, được chẩn đoán suy hô hấp, bệnh màng trong, rối loạn đông máu, nhiễm khuẩn sơ sinh, tiên lượng tử vong cao.

Các bác sĩ Khoa Nhi, Bệnh viện Bãi Cháy vừa điều trị thành công trẻ sinh non 29 tuần tuổi bị bệnh màng trong, suy hô hấp sơ sinh, nhiễm khuẩn sơ sinh, xuất huyết não, rối loạn đông máu nguy kịch.

Bệnh nhi Dương T M là con của sản phụ V T T (trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh) chào đời khi mới ở tuần thứ 29, nặng 1,6kg. Sau đẻ thường tại Bệnh viện Bãi Cháy, trẻ khóc yếu, tím, thở rên, sùi bọt cua, co kéo cơ hô hấp.

Trẻ sơ sinh đã được cứu sống

Các bác sĩ khoa Nhi đã phối hợp với khoa Sản hồi sức cấp cứu cho trẻ ngay tại phòng sinh. Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán, các bác sĩ đã hội chẩn chuyên khoa Nhi cùng BS CKII Đinh Thị Lan Oanh – Phó Giám đốc Bệnh viện chẩn đoán suy hô hấp, bệnh màng trong giai đoạn II-III, rối loạn đông máu, nhiễm khuẩn sơ sinh trên nền sơ sinh non yếu 29 tuần. Tiên lượng nguy cơ tử vong cao.

Trẻ được điều trị nằm lồng ấp, an thần thở máy xâm nhập, bơm Surfactant, truyền kháng sinh phối hợp, huyết tương, nuôi dưỡng tĩnh mạch. Quá trình điều trị tình trạng trẻ diễn biến nguy kịch, xuất hiện rối loạn đông máu, xuất huyết não.

Bằng kinh nghiệm và sự theo dõi sát sao bệnh trạng của trẻ, các bác sĩ đã kiểm soát, xử trí thành công các tai biến ở trẻ sinh non.

Sau 5 ngày điều trị trẻ được cai thở máy, thở oxy mask, môi hồng, chỉ số nhiễm khuẩn, suy hô hấp cải thiện, ăn tiêu, bụng mềm không chướng. Sau 10 ngày điều trị, trẻ tỉnh, tự thở, phản xạ bú và ăn được sữa mẹ. Hiện tại, sức khỏe trẻ ổn định.

Bác sĩ CKI Trần Văn San – Khoa Nhi, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: Trẻ sinh non, đặc biệt dưới 30 tuần tuổi thai, các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là phổi còn non yếu, chưa trưởng thành nên trẻ thường mắc phải bệnh lý sơ sinh nguy hiểm như bệnh màng trong – hội chứng suy hô hấp cấp gây suy hô hấp nặng, tiến triển ở trẻ sinh non tháng do thiếu hụt sunfactant, nhiễm khuẩn sơ sinh, rối loạn đông máu… Nếu không được hồi sức cấp cứu kịp thời bằng các trang thiết bị, kỹ thuật hồi sức hiện đại trẻ có thể tử vong.

“Với trường hợp trẻ sinh non 29 tuần này, chúng tôi đã áp dụng kỹ thuật bơm Surfactant qua nội khí quản cho trẻ ngay trong 24 giờ đầu tiên.

Đây là một trong những kỹ thuật hiện đại tuyến trung ương cải thiện chức năng phổi, giảm biến chứng suy hô hấp, điều trị bệnh màng trong ở trẻ sinh non.

Bên cạnh đó thì việc theo sát sao tình trạng trẻ từ khi tiếp nhận điều trị, hội chẩn với các bác sĩ đầu ngành kịp thời để đưa ra hướng xử trí hiệu quả các bệnh lý kết hợp như nhiễm khuẩn sơ sinh, xuất huyết não… đã mang lại thành công cứu sống bệnh nhi”, BS San cho hay.

Qua trường hợp này, các bác sĩ bệnh viện khuyến cáo phụ nữ mang thai nên khám thai đúng theo sự hướng dẫn của bác sĩ sản khoa, chăm sóc tốt quá trình thai nghén không để xảy ra sinh non.

Cho trẻ bú mẹ sớm ngay sau khi sinh trong vòng 1 - 2 giờ đầu, cho trẻ bú mẹ hoàn toàn, giúp khả năng đề kháng của trẻ được tốt vì trong sữa mẹ đã có sẵn những chất kháng thể cần thiết. Nếu sinh non các bà mẹ nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa về sơ sinh để được điều trị tốt nhất.

N. Huyền