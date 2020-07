Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn khu vực Tây Nguyên không ghi nhận bệnh truyễn nhiễm nhóm A. Một số bệnh truyền nhiễm tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019 như: lỵ trực trùng (giảm 68 lần từ 1.302 ca năm 2019 xuống 19 ca, lỵ a míp, thương hàn, tiêu chảy, thuỷ đậu, viêm gan khác, viêm não, viêm gan virut, quai bị, cúm, bệnh do virus Adeno, uốn ván, tay chân miệng, sốt xuất huyết Dengue, sởi, ho gà; một số bệnh truyền nhiễm tăng so với cùng kỳ năm 2019 cụ thể:

Tây Nguyên: 14 trường hợp tử vong do dại

Bệnh Bạch hầu, từ ngày 6/6/2020 đến ngày 17/7/2020 ghi nhận 16 ổ dịch Bạch hầu tại 4 tỉnh Đắk Nông, Kon Tum, Gia lai và Đắk Lắk với 114 ca dương tính, trong đó 67 ca có biểu hiện lâm sàng và 37 ca người lành mang trùng; 03 ca tử vong (Đắk Nông: 02; Gia Lai: 01). Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên phối hợp CDC tỉnh Đăk Nông, Kon Tum và Gia Lai điều tra, xử lý ổ dịch, nhận định các yếu tố nguy cơ để đưa ra các giải pháp phòng chống dịch hiệu quả lâu dài; tổ chức 01 lớp tập huấn về “Hướng dẫn giám sát, phòng chống và điều trị bệnh Bạch hầu” cho tuyến huyện tại tỉnh Đắk Nông và 1 lớp tập huấn “Hướng dẫn thiết lập và vận hành đội đáp ứng nhanh” cho cán bộ tuyến tỉnh 4 tỉnh Tây Nguyên về thực hành các bài tập đáp ứng với dịch Bạch hầu.

Bệnh dại, 6 tháng đầu năm 2020 ghi nhận 14 ca mắc và 14 ca tử vong do dại, cao hơn cùng kỳ năm 2019 (5 ca mắc, 5 ca tử vong); trong đó: Đắk Lắk (5 ca), Đắk Nông (3 ca), Gia Lai (5 ca), Kon Tum (1 ca); đã thực hiện tiêm 5.645 lượt vắc-xin phòng Dại và 677 lượt huyết thanh kháng dại.

Hiện nay, khu vực Tây Nguyên tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi (8 loại vắc xin) toàn khu vực là 35,2% - chưa đạt tiến độ (yêu cầu là đạt ≥39,6%), nhưng tăng so với cùng kỳ năm 2019 (26,7%). Tỷ lệ tiêm các loại vắc xin cho trẻ > 1 tuổi và phụ nữ có thai (MR, DPT, VNNB mũi 2, VNNB mũi 3, uốn ván cho phụ nữ có thai) chưa đạt tiến độ; nguyên nhân: do dịch COVID-19. Đang triển khai tiêm bù vắc xin bại liệt IPV cho trẻ sinh từ 1/3/2016 đến ngày 28/2/2018 và vắc xin Viêm não Nhật Bản cho vùng nguy cơ tại 6 huyện thuộc tỉnh Gia Lai.

Phương Thúy