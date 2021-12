Ảnh hưởng của thiết bị thông minh



Theo bác sĩ Nhi khoa Trương Hoàng Hưng – tốt nghiệp Đại học Y Dược TP.HCM, điện thoại tác động rất lớn tới sức khoẻ của trẻ em và cả về não bộ. Viện Sức Khoẻ Quốc Gia Hoa Kỳ (National Institutes of Health) đang thực hiện một nghiên cứu rất lớn, là nghiên cứu đầu tiên trong lĩnh vực này (first of its kind) trên 11.000 trẻ em hiện nay trong độ tuổi 9-10 và sẽ tiếp tục theo dõi những trẻ này trong suốt một thập kỷ cho đến khi chúng trưởng thành. Đây là một nghiên cứu quy mô lớn, với chi phí khoảng 300 triệu USD.

Thông tin về thời lượng trước màn hình (screen time), lứa tuổi sử dụng, mức độ phụ thuộc, sự phát triển tâm thần, thành tích học tập,… được thu thập để đánh giá mức độ ảnh hưởng của màn hình kỹ thuật số (điện thoại, máy tính bảng, game điện tử) lên não bộ con người. Không chỉ thu thập thông tin, họ còn chụp hình não bộ của tất cả các trẻ tham gia trong nghiên cứu.

Tăng tương tác truyền thống để trẻ em xa rời điện thoại

Theo đó, sau khi chụp hình não bộ của 4.500 trẻ, các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng não bộ của những trẻ dùng màn hình nhiều hơn 7 giờ mỗi ngày có hiện tượng vỏ não bị mỏng sớm (premature thinning of the cortex). Vỏ não là lớp ngoài cùng của não bộ, nơi có những nếp nhăn tri thức của mỗi người. Vỏ não có vai trò quan trọng với trí nhớ, sự chú ý, nhận thức, cảm giác, tư duy, ngôn ngữ và ý thức của mỗi người. Có nghĩa là sử dụng quá nhiều các sản phẩm “thông minh” sẽ làm cho chúng ta ngu ngốc hơn.

Những trẻ sử dụng màn hình nhiều hơn 2 giờ mỗi ngày sẽ có điểm thấp hơn trong các kiểm tra về ngôn ngữ và tư duy. Điều này được giải thích rằng các trẻ dùng màn hình quá nhiều, chúng không thể áp dụng những kỷ năng được học trên màn hình 2D vào thế giới 3D. Họ cho các trẻ chơi trò chơi chồng các một hình Lego trên ipad, sau đó khi được cho chơi bằng Lego thật, trẻ không dùng được kỹ năng học được khi chơi trên ipad mà phải học lại từ đầu.



Hãy nói chuyện với con



BS Hưng cho rằng đã đến lúc cha mẹ nên ném chiếc điện thoại sang một bên và trò chuyện với con mình nhiều hơn. Thay vì để trẻ làm bạn với chiếc điện thoại thì cha mẹ có thể kể cho con nghe về các câu chuyện tuổi thơ của mình, các bài học thực tế trải nghiệm của cha mẹ sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc ném cho trẻ chiếc điện thoại.

Bản thân bác sĩ Hưng mỗi lần đưa con đến trường để tránh con nhàm chán trong thời gian trên ô tô với ba, anh cũng lôi đủ các câu chuyện thời đi học của mình ra kể cho con và đó là cách con có thể quên đi những ham mê mà game, các trò chơi trực tuyến, mạng xã hội mang lại.



Cùng quan điểm, ThS. BS. Nguyễn Khắc Dũng (Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương) cho rằng, đã đến lúc tương tác truyền thống quay trở lại.

BS Dũng cho biết anh cũng thường xuyên tiếp nhận các trường hợp trẻ bị ảnh hưởng tâm lý do tác động từ không gian mạng. Đặc biệt là tình trạng nghiện game, nghiện mạng xã hội, cha mẹ cần kiểm soát thời lượng sử dụng internet, thiết lập những khu vực không có công nghệ trong nhà, hoặc giờ không sử dụng các thiết bị điện thoại, kể cả bố và mẹ.

Bản thân mỗi gia đình thì cha mẹ cũng cần phải làm gương cho con trẻ. Tốt nhất đó là tăng các biện pháp tương tác truyền thống như trò chuyện, chia sẻ, cùng nhau tham gia các hoạt động vui chơi bị xem nhẹ.

Đồng thời, mỗi bậc phụ huynh phải tự cập nhật kiến thức, công nghệ, cùng đồng hành với con trên không gian mạng. Trong mọi biện pháp thì việc trao đổi, kết nối giữa cha mẹ và con cái luôn có hiệu quả. Ngoài ra, cần giáo dục con cách tự bảo mật thông tin cá nhân, chống nguy cơ bắt nạt, xâm hại trên không gian mạng. Bởi những nguy cơ mất an toàn của trẻ em hoàn toàn có thể được nhận diện, phòng chống, giải quyết ngay trong những môi trường nhỏ như gia đình.

Tạo màng lọc cho môi trường internet của con được lành mạnh cần lời giải từ hai phía, ngoài sự vào cuộc của cơ quan chức năng, vai trò của cha mẹ trong giáo dục, đồng hành với con cái sẽ xây dựng cho con trẻ một hệ miễn dịch khoẻ mạnh với những tiêu cực từ môi trường mạng.

