Những dị vật trong dạ dày bệnh nhân khiến bác sĩ cũng hoảng

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện E vừa thực hiện gắp thành công dị vật là chiếc tai nghe điện thoại trong ổ bụng của một trẻ tự kỷ.

22h35 phút ngày 26/3/2021, Khoa Cấp cứu Bệnh viện E tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nhi (15 tuổi, ở Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội) có biểu hiện nuốt dị vật. Người nhà bệnh nhân cho biết, khoảng 21h cùng ngày, gia đình có cho con sử dụng tai nghe không dây. Nhưng 10 phút sau, gia đình phát hiện mất một bên tai nghe và con chỉ tay vào bụng. Gia đình đã đưa con đi cấp cứu tại Bệnh viện E ngay trong đêm đó.

Ngay lập tức các bác sĩ cho bệnh nhân làm các xét nghiệm và chiếu chụp cần thiết. Kết quả chụp X-quang cho thấy, trong ổ bụng bệnh nhân có hình tai nghe điện thoại không dây. Tuy nhiên, do bệnh nhân có tiền sử mắc bệnh tự kỷ từ bé nên việc điều trị không dễ dàng.

Bệnh nhân không hợp tác với các thầy thuốc trong việc lấy máu làm các xét nghiệm hoặc chiếu chụp và gây mê… Do đó, đến 2h50 phút ngày 27/3/2021 ThS.BS Nguyễn Văn Thành – Khoa Nội Gan mật mới tiến hành nội soi ống mềm có gây mê để gắp dị vật cho bệnh nhân. Dị vật là chiếc tai nghe điện thoại không dây nằm trong ổ bụng bệnh nhân.

Chiếc bấm móng tay trong dạ dày bệnh nhi ở Phú Thọ

Trước đó, bé B.N.G.H. (ngụ TP Vinh) được đưa đến Bệnh viện Sản nhi Nghệ An trong tình trạng đau bụng từng cơn, buồn nôn và ăn kém.

Theo chia sẻ của gia đình, trước đó một tuần, bé H. bắt đầu đau bụng và được gia đình đưa đi khám nhiều nơi nhưng bệnh không thuyên giảm, thậm chí ngày một nặng dần.

Tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, qua thăm khám bác sĩ chẩn đoán có một khối bã lớn nằm trong dạ dày bé H. khiến ruột bị tắc.

Khi bác sĩ làm phẫu thuật cho bệnh nhi thì trong dạ dày của bệnh nhi có một búi tóc rất to, nặng khoảng 1kg, làm tắc nghẽn toàn bộ đường thoát dạ dày xuống ruột non. May mắn là chưa có hiện tượng thủng ruột do bệnh nhi được phẫu thuật kịp thời.

Hình ảnh chiếc tai nghe được gắp ra từ dạ dày bệnh nhi ở BV E

Theo BS Phạm Duy Hiền – Phó giám đốc BV Nhi Trung ương, đây là người có thể mắc hội chứng Rapunzel - một hội chứng mà bệnh nhân thường có biểu hiện ăn chính tóc của mình hoặc người khác, khiến cho tóc bị rối và mắc kẹt trong dạ dày lâu ngày. Người mắc hội chứng này thường có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, giảm cân nhanh, táo bón, tiêu chảy.

Nguyên nhân gây nên hội chứng này hiện vẫn chưa được xác định, có thể là do khiếm khuyết về trí tuệ, rối loạn tâm thần, chấn động tâm lý từ thơ ấu, gặp căng thẳng quá mức…

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội cũng từng phẫu thuật lấy búi tóc trong dạ dày bệnh nhân. Người nhà cho biết gần đây bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện kém ăn, hay nôn, chỉ ăn thức ăn lỏng trong khoảng 1 năm.

Bệnh nhân đã được thăm khám nhiều nơi nhưng không phát hiện nguyên nhân.

Kết quả soi dạ dày tại Bệnh viện Việt Đức cho thấy có một khối tóc nằm trong dạ dày, kéo dài xuống tận tá tràng và vào ruột non. Khối tóc bít một phần dạ dày.

Qua khai thác, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân thường dứt tóc mình để ăn khi đi học trong một thời gian dài.

Trường hợp của bệnh nhi N.V.A (9 tuổi, trú tại Cẩm Khê, Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng ho nhiều, đau bụng. Qua thăm khám và nội soi dạ dày, các bác sĩ phát hiện dị vật là một chiếc bấm móng tay có kích thước 60x16mm, nằm tại vị trí phình vị lẫn thức ăn, gây tổn thương xước niêm mạc dạ dày.

Ngay lập tức, kíp nội soi tiêu hóa đã tiến hành gắp dị vật kịp thời và thành công. Nguyên nhân được người nhà bệnh nhi cho biết: Do bệnh nhi hay xem các video trên kênh youtube nên đã tập làm theo.

Theo khuyến cáo của ThS.BSNT Nguyễn Viết Chung – Khoa Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện E, mọi trẻ nhỏ đều có nguy cơ nuốt phải dị vật. Đặc biệt, ở trẻ tự kỷ có nguy cơ cao hơn do nhận thức của trẻ bị hạn chế. Thậm chí nhiều trẻ còn không nhận biết rằng đã nuốt phải dị vật, gây nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm loét đường tiêu hóa, tắc nghẹn đường thở…

Do vậy, bố mẹ cần để ý tới con, dành thời gian chơi và tránh các đồ chơi kích thước nhỏ như đồng xu, viên bi, chìa khóa... Kèm theo, khi thấy trẻ có các hành vi đưa vật cứng lên miệng và cắn, nuốt thì nhắc nhở và kỷ luật để con hiểu và không chơi như vậy trong tương lai.

Khánh Chi