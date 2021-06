Nghệ An tạm dừng các hoạt động không thiết yếu tại 5 địa phương

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, từ 0 giờ ngày 8/6, tỉnh Nghệ An quyết định dừng nhiều hoạt động, kiểm soát chặt chẽ tại 5 địa phương giáp ranh với Hà Tĩnh.

Sáng 7/6, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 đã triệu tập cuộc họp đột xuất đánh giá tình hình và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đặc biệt ở tỉnh Hà Tĩnh đã có 9 người nhiễm Covid-19, trên cơ sở tham mưu, ý kiến của các sở, ban ngành, lãnh đạo tỉnh Nghệ An quyết định đưa ra một số biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn.

Theo đó, từ 0 giờ ngày 8/6, tại 5 địa phương giáp ranh tỉnh Hà Tĩnh là: TP Vinh, thị xã Cửa Lò, các huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc và Nam Đàn sẽ tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách gồm xe buýt, xe tuyến cố định, xe taxi từ Nghệ An qua Hà Tĩnh và ngược lại.

Nghệ An sẽ lập chốt tại Cầu Bến Thủy 1, 2 để kiểm soát dịch bệnh. (Ảnh tư liệu)

Tạm dừng các hoạt động dịch vụ kinh doanh ăn uống, cà phê, cắt tóc, gội đầu, các cơ sở thẩm mỹ. Trong đó, dịch vụ kinh doanh ăn uống được bán cho khách mang về. Yêu cầu tất cả công dân từ Hà Tĩnh về Nghệ An thực hiện khai báo y tế theo quy định.

Tại trụ sở tổ chức, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, quản lí chặt khách đến giao dịch, làm việc và yêu cầu phải khai báo y tế.

Bên cạnh đó, các cơ sở đào tạo ở 5 địa phương trên không tổ chức học hè, ôn thi; tạm dừng hoạt động sát hạch và đào tạo lái xe... Các biện pháp hạn chế trên được áp dụng cho đến khi có thông báo mới.

Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng lập tổ chốt tại 2 cầu Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2, cầu Yên Xuân (đều bắc qua sông Lam) để kiểm soát. Ngành y tế làm việc với Cảng hàng không Vinh để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Nghệ An thực hiện nghiêm quy trình sàng lọc, phân loại bệnh nhân, đảm bảo hiệu quả phòng, chống dịch.

Bảo Trâm