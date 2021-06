Nghệ An: Chiến sĩ dương tính với SARS-CoV-2, tạm phong tỏa trụ sở Công an huyện

Từ 12h trưa nay (23/6), trụ sở làm việc Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) phải tạm phong tỏa sau khi xác nhận một chiến sĩ công an dương tính với virus SARS-CoV-2.

Sáng 23/6, tỉnh Nghệ An công bố 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có bệnh nhân Đ.X.K (SN 1979, công tác tại Công an huyện Đô Lương), đây là F1 của bệnh nhân N.Q.B (trú ở TP Vinh) đã được công bố trước đó. Trước khi được phát hiện, bệnh nhân Đ.X.K được cách ly tại Trường Mầm non thị trấn Đô Lương.

Trưa 23/6, bà Nguyễn Thị Anh Quang, Phó chủ tịch UBND huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết: “Sau khi ngành y tế xác nhận một chiến sĩ công an huyện Đô Lương dương tính SARS-CoV-2, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện đã triệu tập cuộc họp khẩn bàn các biện pháp truy vết, khoanh vùng, đồng thời làm văn bản xin ý kiến của UBND tỉnh về việc tạm phong tỏa trụ sở Công an huyện từ 12h trưa nay".

Hiện, các cơ quan chức năng đã thực hiện điều tra, truy vết được gần 200 F1, F2 liên quan đến ca bệnh này và được cách ly theo quy định; tiếp tục truy vết, thực hiện khoanh vùng, khử khuẩn những địa phương mà bệnh nhân đã đến.

Cũng trong sáng 23/6, trụ sở Công an huyện Đô Lương cũng đã tạm thời trưng biển phong toả trước cổng ra vào.

Lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Đô Lương. (Ảnh. CA Đô Lương)

Từ ngày 13/6 đến sáng nay (23/6), tỉnh Nghệ An ghi nhận 39 dương tính với virus SARS-CoV-2, nhiều nhất là TP Vinh 26 ca; huyện Diễn Châu 9 ca; huyện Nam Đàn 1 ca; huyện Quỳ Hợp 1 ca; huyện Tân Kỳ 1 ca và huyện Đô Lương 1 ca. Điều đáng lo ngại, nhiều ca bệnh hiện nay chưa xác định được nguồn lây.

Theo Sở Y tế Nghệ An, trong số 39 bệnh nhân thì hầu hết đều trẻ tuổi, tình trạng sức khỏe tốt, không có bệnh lý nền, việc điều trị đang tiến triển tốt. Tuy nhiên, có một bệnh nhân là nữ, 86 tuổi, bệnh lý nền là ung thư dạ dày, tình trạng suy kiệt, nguy cơ diễn biến nặng.

Bảo Trâm