Mổ thành công khối u khổng lồ cho bà cụ nhặt ve chai không có tiền đi viện

Mặc dù phát hiện bụng to dần lên, đau âm ỉ nhưng bà cụ vẫn cố chịu đựng vì không có tiền đi chữa, may mắn bà được nhóm thiện nguyện đưa vào bệnh viện khi khối u phát triển khổng lồ, tràn dịch màng phổi.

Chiều 9/6, BSCK II Nguyễn Văn Tiến – trưởng khoa Ngoại Phụ khoa, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cho biết các bác sĩ của Bệnh viện vừa thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân có khối u khổng lồ.

Bệnh nhân tên M., (87 tuổi, ngụ Bình Dương) có hoàn cảnh rất khó khăn khi cả gia đình làm nghề lượm ve chai và bán vé số dạo.

Sau khi người chồng qua đời, hai con của bệnh nhân lần lượt ra đi vì tai nạn, để lại bà M. một thân cô độc trong nghèo túng.

BS Nguyễn Văn Tiến và hình ảnh khối u trước ca phẫu thuật.

Cách đây 2 năm, bà phát hiện bụng to dần, đau âm ỉ nhưng đành cắn răng chịu đựng qua ngày. Khi đau quá, bà M. dành tiền đi khám nhưng khi nghe bác sĩ nói cần phẫu thuật với chi phí quá lớn không kham nổi, bệnh nhân đành bất lực ra về và bụng ngày càng to như sắp đẻ.

Đến lúc không thể đẩy xe ve chai đi nữa, bà M, xin tá túc trong một ngôi chùa để có cơm chay ăn cầm cự qua ngày. Thấy hoàn cảnh của bà M., nhiều mạnh thường quân đã góp tiền cho bà cụ đến BV Ung bướu TP.HCM.

BS Tiến cho biết khi bà cụ vào viện, bác sĩ chẩn đoán ung thư buồng trứng giai đoạn cuối vì bụng quá to lại tràn dịch màng phổi, bệnh nhân khó thở do chèn ép. Ca mổ sẽ rất khó khăn và lúc đó dự định khả năng mổ thành công chỉ dưới 50% .

Tuy nhiên, ngày 9/6 ca mổ thành công trong sự vui mừng của cả ekip. BS Tiến cho biết “không ngờ đây là khối bướu tử cung to với kích thước trên 10kg dù rất dính vào các cơ quan xung quanh nhưng chỉ một thoáng là lấy được toàn bộ tử cung ra khỏi thành bụng. Với cái nhìn chuyên khoa đây là bướu sợi tử cung lành tính và lượng dịch trên 15 lít, tràn dịch màng phổi là do suy dinh dưỡng cộng với xơ gan do thiếu ăn lâu ngày”.

Hiện có nhiều mạnh thường quân đã giúp đỡ bà cụ. BS Tiến cho biết sau khi trừ hết chi phí phẫu thuật sẽ gửi lại hết cho bệnh nhân để bà không còn đi móc bọc hay lượm ve chai.

Khánh Chi