Suy thận cấp do mất nước

Vừa qua, Bệnh viện Bãi Cháy đã tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân bị mất nước nghiêm trọng dẫn đến suy thận cấp.

Bệnh nhân Nguyễn V.X (sinh năm 1977, trú tại TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy với biểu hiện mệt lả, co giật cơ, co quắp chân tay. Trước đó, bệnh nhân lao động cắt keo ngoài trời nắng nóng nhiều giờ. Kết quả xét nghiệm máu có tình trạng cô đặc máu nhiều, suy thận cấp. Bệnh nhân được chẩn đoán mất nước, mất điện giải gây suy thận cấp.

Tại Khoa thận lọc máu, Bệnh viện Bãi Cháy, bệnh nhân được truyền dịch, bù nước và điện giải. Sau ba ngày điều trị tích cực, chức năng thận ổn định, bệnh nhân được xuất viện.

Bác sĩ CKI.Bạch Vân Đông – Trưởng Khoa Thận Lọc máu – Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: “Khi cơ thể mất nước, điện giải do nắng nóng, người bệnh có thể bị say nắng, xuất hiện triệu chứng như: nhức đầu, mệt mỏi, lả người, ù tai, hoa mắt, tụt huyết áp, buồn nôn, tim đập nhanh và mạnh, chuột rút, tay chân co quắp, co giật… Nguy hiểm hơn là biến chứng suy thận cấp, suy tim, hôn mê và có thể tử vong.

Ảnh bệnh nhân hồi phục sau khi cấp cứu.

Vào các tháng nắng nóng cao điểm mỗi năm, bệnh viện đều tiếp nhận điều trị không ít bệnh nhân bị suy thận cấp do cơ thể mất nước nhiều, đặc biệt khi lao động ngoài trời nhiều giờ mà không bù đủ nước. Trường hợp bệnh nhân này nếu không được phát hiện, cấp cứu điều trị suy thận cấp kịp thời bệnh có thể diễn tiến nặng thành suy thận mạn, phải lọc máu cấp cứu ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống.”

Thời gian tới vẫn sẽ có những đợt nền nhiệt cao kéo dài. Vì vậy, để phòng tránh tác hại nguy hiểm của nắng nóng đến sức khỏe, các bác sĩ khuyến cáo:

Người dân nên hạn chế đi ra ngoài trong khoảng thời gian nhiệt độ tăng cao từ 10h đến 17h.

Người lao động hoặc di chuyển ngoài trời phải cần trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, các biện pháp chống nắng nóng.

Cung cấp đủ nước cho cơ thể hàng ngày, hàng giờ để bù lượng nước mất đi. Đặc biệt những trường hợp làm việc ngoài trời có thể phải bù 3 – 4 lít nước và nên bổ sung thêm điện giải tránh biến chứng suy thận cấp do mất nước.

Tăng cường dinh dưỡng, ăn thêm hoa quả hoặc uống nước ép trái cây để đảm bảo đủ vitamin, tăng cường sức đề kháng của cơ thể.

Hạn chế gió quạt lùa thẳng vào người, đặc biệt đối với trẻ nhỏ. Nếu sử dụng điều hòa nên để nhiệt độ từ 28-29 độ và hạn chế thay đổi môi trường đột ngột từ trong nhà điều hòa ra ngoài trời nắng nóng, hoặc ngược lại.

Nếu phát hiện người bị say nắng cần đưa người bệnh ra khỏi môi trường nắng, đặt nằm ở nơi thoáng mát có bóng râm càng sớm càng tốt, nới lỏng quần áo, chườm mát bằng nước lạnh, bổ sung nước uống hoặc nước orezol... và chuyển ngay người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để tránh nguy cơ, biến chứng nặng do mất nước, mất điện giải.

Phương Thúy