Hà Nội dừng rạp chiếu phim, dịch vụ massage, spa từ 0h đêm 5/5

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng

Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố Hà Nội vào chiều 5/5.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết, ngày 3/5, Hà Nội ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính liên quan tới chùm ca bệnh tại Vĩnh Phúc là BN 2985, nam, 26 tuổi, địa chỉ: số 18, ngõ 86 Phú Kiều, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Đến nay xác minh được 26 F1, các trường hợp này được chuyển cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả 26/26 âm tính.

Ngày 4/5 ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính sau khi kết thúc cách ly tại TP Hải Phòng trở về Hà Nội là BN2986, nam, 37 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, địa chỉ: Park 10, Khu đô thị TimesCity, quận Hoàng Mai. Đến nay xác minh được 6 F1, các trường hợp này được chuyển cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả 6/6 âm tính.

Cộng dồn từ ngày 29/4/2021 đến nay, Hà Nội ghi nhận 5 ca mắc ngoài cộng đồng là các trường hợp BN2911, BN2927, BN2928, BN2985, BN2986 (các trường hợp BN2960, BN2957, BN 2979 có liên quan đến Hà Nội được ghi nhận cho tỉnh Vĩnh Phúc).

Cũng theo ông Hạnh, ngày 2/5 và 3/5, Hà Nội ghi nhận 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (47 người) và quận Cầu Giấy (5 người). Tất cả các trường hợp này được chuyển cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Đến nay kết quả 52/52 đều âm tính.

Đánh giá về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng tiếp tục nhấn mạnh tình hình dịch bệnh khá phức tạp, đề nghị ban chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế, của Thành ủy, UBND Thành phố và kết luận các cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Đề nghị các địa phương, sở ngành tiếp tục tăng cường tuyên truyền quyết liệt hơn, hiệu quả hơn trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nắm được yêu cầu trong công tác chống dịch, đặc biệt là nội dung cụ thể trong các Công điện 03, 04, 05, 06 của Thành phố.

Phó Chủ tịch nêu rõ: Yêu cầu người dân hạn chế tập trung đông người tại nơi công cộng, các khu vực vườn hoa, công viên; đeo khẩu trang phải bảo đảm khoảng cách 1m nơi công cộng, hạn chế tập trung đông người nếu không cần thiết. Bên cạnh đó, thực hiện tổ chức hiếu hỷ văn minh, bảo đảm chống dịch; thực hiện nghiêm khai báo y tế trên ứng dụng QRCode, tokhaiyte.vn...

"Đề nghị từ 0h ngày 5/5 tạm dừng hoạt động tại các rạp chiếu phim, trung tâm chiếu phim; các cơ sở dịch vụ massage, spa, phòng tập gym, sân vận động và các sự kiện tổ chức đông người không cần thiết", Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nêu rõ.

Phó Chủ tịch Thành phố cũng giao Sở y tế tăng cường giám sát, chủ động phát hiện sớm các ca nghi ngờ mắc bệnh tại cộng đồng; thực hiện khoanh vùng, cách ly kịp thời, thần tốc truy vết không để lây lan bùng phát dịch bênh;

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị mở rộng xét nghiệm với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, hoặc biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh, các trường hợp nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng.

Đồng thời đơn vị này cũng có nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị khám chữa bệnh phân luồng, rà soát bệnh nhân đến khám có biểu hiện ho, sốt, khó thở để xét nghiệm; chỉ đạo các nhà thuốc khi thấy người mua thuốc có biểu hiện nêu trên phải báo ngay cho trạm y tế trên địa bàn để có hướng dẫn xử lý kịp thời.

Ông Chử Xuân Dũng cũng yêu cầu Công an Thành phố chủ trì, chỉ đạo các địa phương phối hợp tổ COVID cộng đồng đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, lập danh sách các trường hợp tạm trú, tạm vắng; yêu cầu người dân bắt buộc khai báo y tế. Tăng cường quản lý xuất nhập cảnh, phát hiện người nhập cảnh trái phép, xử lý nghiêm cá nhân không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực

Đề nghị các quận, huyện, thị xã tiếp tục khẩn trương khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp theo quy định; tổ chức giám sát hàng ngày tình hình sức khỏe, phát hiện bất kỳ trường hợp nào ho, sốt, khó thởi kịp thời cách ly ngay cơ sở y tế. Với khu vực đã phong tỏa phải kiểm soát chặt chẽ với tinh thần nội bất xuất - ngoại bất nhập và không được tổ chức hoạt động giao lưu, gặp gỡ nhau.

Với ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất và UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các doanh nghiệp trực thuộc thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch; bắt buộc người lao động khai báo y tế; chủ động cập nhật, hoàn chỉnh phương án phòng chống dịch theo phương châm "4 tại chỗ".

Giãn cách hành khách trên phương tiện vận tải



Tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của TP. Hà Nội chiều 4/5, theo đại diện Sở Giao thông vận tải Hà Nội, công tác phòng, chống dịch bệnh trong dịp nghỉ lễ tại các bến xe, đơn vị vận tải đều được tăng cường. Sở tiếp tục duy trì 7 tổ công tác để kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo chống dịch, lấy thông tin hành khách phục vụ truy vết khi có yêu cầu.



Do diễn biến dịch có tính chất phức tạp, các phương tiện vận tải hoạt động trong không gian kín, để bảo đảm an toàn cho hoạt động vận tải, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm, Sở Giao thông vận tải nêu kiến nghị Thành phố bổ sung phương án giãn cách trên các phương tiện hành khách trên địa bàn Hà Nội.



Phương án giãn cách được Sở nêu cụ thể là sắp xếp, bố trí hành khách ngồi giãn cách trên các phương tiện vận tải, cách 1 ghế và không quá 50% số ghế hoặc bảo đảm khoảng cách tối thiểu 1m. Phương án này không áp dụng với xe giường nằm nhưng phải bảo đảm đúng số người cho phép, không vượt quá 30 người trên phương tiện kể cả lái xe, phụ xe.



Trong trường hợp do giãn cách nên các tuyến vận tải không đáp ứng được yêu cầu đi lại của người dân sẽ tăng chuyến để phục vụ.



Về kiến nghị giãn cách trên các phương tiện vận tải hành khách, Phó Chủ tịch TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng đồng ý và giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị vận tải giãn cách trên các phương tiện vận tải với hình thức cách ghế , bảo đảm tối thiểu giãn cách 1m, không quá 50% số ghế.



Tại cuộc họp, Công an TP. Hà Nội lưu ý các quận, huyện, thị xã về thủ đoạn mới đưa người nhập cảnh trái phép vào Hà Nội. Theo đó, các đối tượng sẽ đưa 1 người vào trước theo con đường doanh nghiệp đề xuất với hạn visa tương đối dài và lần lượt đưa các đối tượng còn lại vào sau. Đồng thời, thuê các chung cư mới làm nơi ở và hạn chế ra ngoài. Công an thành phố đã chỉ đạo công an các quận, huyện tăng cường rà soát các chung cư, đặc biệt là các chung cư mới.

N. Huyền