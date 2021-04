Cứu sống cụ bà 93 tuổi bị sốc tim do nhồi máu cơ tim cấp, tiên lượng tử vong cao

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy đã can thiệp mạch vành, cấp cứu thành công cho cụ bà 93 tuổi bị sốc tim do nhồi máu cơ tim cấp. Đây là một trong số ít những ca bệnh cao tuổi nguy kịch được cứu sống ngoạn mục.

Người đàn ông bị nhồi máu não do tự ý ngừng thuốc Được chẩn đoán tăng huyết áp nhưng sau thời gian dùng thuốc thấy huyết áp trở về bình thường nghĩ rằng bệnh đã khỏi nên bỏ thuốc, hệ quả là người bệnh bị nhồi máu não, tính mạng bị đe doạ…

Bệnh nhân Vũ T.N (93 tuổi, Quảng Ninh) có tiền sử đái tháo đường type II, vào viện cấp cứu trong tình trạng đau ngực dữ dội, khó thở, nhịp tim chậm 30 lần/phút, huyết áp tụt 70/40 mmHg. Qua thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc tim do nhồi máu cơ tim cấp, block nhĩ thất độ cao (Block A/V III) – đái tháo đường, tiên lượng tử vong cao.

Ekip bác sĩ cấp cứu đã xử trí chống sốc, đồng thời kích hoạt báo động đỏ nội viện huy động sự phối hợp của các bác sĩ Tim mạch – Gây mê – Hồi sức. Bệnh nhân được hoàn tất các thủ tục hành chính nhanh chóng và chuyển xuống phòng can thiệp tim mạch.

Hình ảnh chụp động mạch vành qua hệ thống chụp ảnh số hóa xóa nền DSA cho thấy đoạn 3 động mạch vành phải (nhánh chi phối của nút nhĩ thất) bị tắc hoàn toàn, cần phải tái thông tắc mạch ngay lập tức.

Thạc sĩ - bác sĩ Trần Văn Quý – Phó Trưởng Khoa Tim mạch, Bệnh viện Bãi Cháy – trưởng kíp can thiệp đã thực hiện tái thông động mạch vành, đặt 1 stent phủ thuốc vào đoạn mạch bị tắc.

Ngay sau can thiệp, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, đỡ khó thở và đau ngực. Tuy nhiên sau 3 giờ đồng hồ theo dõi, bệnh nhân tiếp tục rơi vào tình trạng sốc tim, tinh thần kích thích, huyết áp 80/50 mmHg, monitor theo dõi block A/V III.

Các bác sĩ đánh giá tình trạng sốc tim tái phát và nghĩ đến do tắc lại stent. Ngay lập tức, bệnh nhân được an thần, đặt ống nội khí quản, thở máy, chuyển lại phòng can thiệp tim mạch để chụp động mạch vành kiểm tra, phát hiện tắc hoàn toàn trong stent. Các bác sĩ đã tiến hành nong bóng, tái thông dòng chảy.

Cụ bà 93 tuổi được cứu sống sau cơn nhồi máu cơ tim cấp.

Kết thúc can thiệp tim mạch tốt, bệnh nhân được tiếp tục được chuyển Khoa Hồi sức tích và chống độc để điều trị với các kĩ thuật hồi sức chuyên sâu như thở máy, điều trị thuốc vận mạch, thiểu niệu, lọc máu liên tục, kết hợp với kháng ngưng tập tiểu cầu kép, chống đông, ổn định màng sơ vữa…

Sau 2 ngày điều trị hồi sức tích cực, bệnh nhân tỉnh, các chỉ số huyết động ổn định, được rút ống nội khí quản. Đến nay sau 15 ngày nằm viện, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, ăn uống tốt, có thể đi lại và được xuất viện về nhà.

Thạc sĩ – bác sĩ Trần Văn Quý – Phó Trưởng Khoa Tim Mạch, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: “Tỷ lệ bệnh nhân nhồi máu cơ tim được cứu sống thành công chỉ khoảng 10%. Quá trình điều trị cho bệnh nhân rất khó khăn do bệnh nhân tuổi cao, có bệnh lý nền đái tháo đường, bị nhồi máu cơ tim, sốc tim, tắc stentvà tái phát nhồi máu cơ tim nên nguy cơ tử vong gần như 99%.

Rất may mắn vì nhờ theo dõi sát tình trạng người bệnh, phản ứng nhanh, chính xác, can thiệp tái thông mạch vành kịp thời, hiệu quả kết hợp các biện pháp hồi sức tích cực như điều trị thuốc trợ tim, vận mạch, lọc máu liên tục… tình trạng bệnh nhân đã ổn định, chưa cần sử dụng đến giải pháp cuối cùng là kỹ thuật cao – tim phổi nhân tạo ECMO. Thành công này là động lực để chúng tôi có thêm kinh nghiệm cấp cứu, điều trị nhồi máu cơ tim cấp cho các bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân cao tuổi”.

Can thiệp động mạch vành là một kỹ thuật cao được Bệnh viện Bãi Cháy triển khai từ năm 2015 giúp cứu sống thành công hàng trăm ca bệnh nhồi máu cơ tim cấp cho nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

Trường hợp người bệnh 93 tuổi bị nhồi máu cơ tim, sốc tim được cứu sống thành công một lần nữa đã khẳng định trình độ chuyên môn, kinh nghiệm vững vàng, năng lực ứng dụng các kỹ thuật điều trị hiện đại của các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy, nối tiếp sự sống cho người bệnh nguy kịch, đem đến niềm tin cho nhân dân vào chất lượng dịch vụ y tế tỉnh Quảng Ninh.

K.Chi