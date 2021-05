Chủ quan với dấu hiệu đau đầu, nam thanh niên nguy kịch

Vỡ mạch máu

Bệnh nhân nam SN 1992, được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đau đầu dữ dội, hôn mê sâu. Người nhà cho biết bệnh nhân đã bị đau đầu trước đó đã đi khám uống thuốc không đỡ... vài ngày sau đột quỵ đột ngột, vỡ túi phình khổng lồ to kỷ lục lên tới 5cm tương đương với 1 quả chanh. TS Cường cho biết nếu bạn tưởng tượng quả chanh trong não sẽ như thế nào.

Bệnh nhân đã hôn mê sâu nếu bệnh nhân đến sớm có thể tình trạng sẽ kiểm soát tốt hơn – BS Cường cho biết.

Ví dụ như trường hợp của bệnh nhân Hà Thị Kiều N., Vĩnh Long may mắn được phát hiện sớm nhờ đi kiểm tra. Bà N. vẫn thường xuyên bị nhức đầu nhưng không để ý. Có lúc bệnh nhân buồn nôn nên nghĩ đó là dấu hiệu của tiền đình.

Khi đi khám bệnh chụp MRI phát hiện túi phình mạch máu não. Bác sĩ đánh giá ca mổ sẽ khó vì túi phình lên tới 3cm. Sau nhiều tiếng bác sĩ đã can thiệp thành công túi phình cho bệnh nhân.

Hình ảnh chụp phình mạch máu của bệnh nhân sinh năm 1992.

Trường hợp ông Trần Viết Đ. 61 tuổi, trú tại thành phố Cần Thơ thường xuyên đau đầu, chóng mặt. Ông Đ. Đã đi kiểm tra sức khỏe nhiều lần nhưng chỉ được cho thuốc về uống. Đến khi cơn đau đầu không dứt, ông Đ, đi chụp MRI não.

Kết quả bác sĩ chẩn đoán hẹp mạch máu não. Bác sĩ đã tiến hành điều trị cho ông Đ. Sau ba tháng bệnh nhân đã hết triệu chứng đau đầu. Các thuốc chống cục máu đông, thuốc chống xơ vữa động mạch thì đỡ hơn. BS cảnh báo nếu ông Đ. không điều trị dứt điểm có thể đột quỵ.

Phân biệt các dấu hiệu đau đầu

TS Cường cho biết trong cuộc sống sinh hoạt hầu như ai cũng từng bị đau đầu. Đây là dấu hiệu thông thường từ buồn bực, stress, áp lực công việc, cuộc sống đều tựu chung lại nhức đầu nhưng đó không phải là nhức đầu bệnh lý. Đau đầu do các nguyên nhân như mất ngủ, căng thẳng, uống rượu bia quá nhiều dẫn tới đau đầu ngày hôm sau khi đó chỉ cần nghỉ ngơi sẽ dứt cơn đau đầu.

Còn đau đầu bệnh lý tiềm ẩn đó là đau đầu do rối loạn chức năng của cơ thể như đau đầu migraine, đau đầu do nhiễm trùng (viêm màng não, sốt cao) đau đầu do tăng huyết áp lên từ 150 trở lên khiến bệnh nhân choáng váng, nôn ói.

Dấu hiệu cơn đau đầu nguy hiểm.

Dấu hiệu các bệnh đau đầu hay gặp như sau:

Thứ nhất, đau đầu migraine là chứng đau đầu nguyên phát, xuất hiện thành đợt. Triệu chứng thường kéo dài từ 4 đến 72 giờ và có thể trầm trọng. Đau thường ở một bên, kiểu mạch đập, nặng hơn khi gắng sức, kèm theo các triệu chứng như buồn nôn và nhạy cảm với ánh sáng, âm thanh hoặc mùi hôi.

Thứ hai, đau đầu nguy hiểm đó là những cơn đau kéo dài khoảng 10-15 phút hoặc vài tiếng đồng hồ khiến cho người bệnh mất tập trung trong công việc và thường hay cáu gắt, bực bội. Tình trạng đau đầu diễn ra thường xuyên, nhất là khi phải đi tàu xe đường dài, suy nghĩ nhiều hoặc khi mới ngủ dậy. Bệnh nhân cần tới các cơ sở y tế để chụp mạch não đánh giá tình trạng có thể là đau đầu do thiếu máu não (hẹp mạch máu não).

Thứ ba, đau đầu do dị dạng mạch máu não thường là cơn đau đầu nặng, bệnh nhân kèm theo hiện tượng sụt mi, choáng váng, có dấu hiệu của bệnh động kinh, co giật toàn thân, đi tiểu không tự chủ nhất là ở trẻ em, người trẻ.

Với trường hợp này bác sĩ có thể tầm soát nguyên nhân đau đầu. BS Cường cho biết ông thường xuyên tiếp nhận các ca bệnh bị phình mạch máu não như vậy. Nếu bệnh nhân không cấp cứu kịp thời thì có thể vỡ túi phình, tử vong.

Bác sĩ có thể chẩn đoán sớm, điều trị sớm loại trừ nguy cơ đột quỵ trong tương lai.

Thứ tư, dấu hiệu đau đầu cảnh báo u não đó là những người đau đầu đi kèm chóng mặt, nằm im cũng chóng mặt, đứng lại sẽ nặng hơn. Nếu phối hợp đau đầu có thể là dấu hiệu khối u tiểu não, góc cầu tiểu não thường là u lành tính.

Nhưng u đủ lớn, chèn ép sẽ gây đau đầu vùng chẩm. Nếu có triệu chứng đau đầu thường u đã lớn. Vì vậy nếu có triệu chứng đau đầu lâu không giảm cần đi kiểm tra ngay.

Khánh Chi