Cách chữa hóc dị vật ở trẻ sai lầm mà bố mẹ tuyệt đối tránh

Sợi dâychuyền được lấy ra sau khi bé nuốt phải và nằm sâu trong tá tràng của bệnh nhi



Chỉ tính riêng trong tháng 5/2020 Khoa Tiêu hóa - Huyết học Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tiếp nhận 5 trường hợp mắc phải dị vật đường tiêu hóa.

Gần đây nhất là trường hợp của cháu N.A, 29 tháng tuổi, ở xã Hưng Đông,Tp Vinh. Bé nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn và buồn nôn.

Gia đình cho biết, trong lúc bất cẩn không để ý đến cháu, cháu chơi một mình và không may nuốt phải sợi dây chuyền bạc. Gia đình ngay sau đó đã tức tốc đưa cháu vào nhập viện tại Khoa Tiêu hóa - Huyết học Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Qua thăm khám lâm sàng, thực hiện các biện pháp thăm dò chức năng và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ thấy có hình ảnh một dị vật cản quang nằm sâu trong tá tràng của bé. Bác sỹ đã tư vấn gia đình: trường hợp của bé, dị vật không sắc nhọn nhưng nằm sâu trong tá tràng nên cần phải nội soi dạ dày gây mê để lấy dị vật, tránh các tai biến có thể xảy ra.

BS.CKII Nguyễn Thanh Khôi, Trưởng khoa Tiêu hóa – Huyết học Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, dị vật đường tiêu hóa là một cấp cứu trong đời sống sinh hoạt, mà trẻ nhỏ thường là đối tượng dễ mắc phải nhất do tính hiếu động, gây nhiều biến chứng nguy hiểm đến tính mạng nếu các bậc cha mẹ không phát hiện và xử trí kịp thời.

Các vật như đồng xu, pin, kim khâu, tăm tre, que kẹo mút, xương cá, kẹp tóc, ghim giấy, ốc vít, nút áo… là những vật thường thấy trong đời sống hằng ngày thường trẻ do vô tình hay cố ý nuốt phải trong quá trình ăn uống, sinh hoạt, chơi đồ chơi…

Với những dị vật có hình thù sắc nhọn có thể gây rách ống tiêu hóa, chảy máu. Nếu dị vật để lâu có thể gây viêm thanh quản, viêm quanh cổ, áp-xe thực quản hay gây nhiễm khuẩn…

BS Nguyễn Thanh Khôi cũng nhấn mạnh, các dấu hiệu khi mắc dị vật đường tiêu hóa liên quan đến tính chất và vị trí (to hay nhỏ), thời gian mắc dị vật. Tuy nhiên, trên thực tế có một số bệnh nhân bị mắc phải dị vật lúc nào cũng không biết, chỉ đến khi có các dấu hiệu nặng, đi khám bệnh mới phát hiện dị vật.

Có thể phân chia các triệu chứng mắc dị vật làm 2 nhóm: mắc tại thực quản và mắc tại dạ dày.

Nếu dị vật mắc tại thực quảntrẻ thường có các triệu chứng như nuốt vướng, nuốt nghẹn, đau khi nuốt, đau sau xương ức; có thể quấy khóc hoặc buồn nôn và nôn; có thể khạc ra máu nếu các dị vật gây biến chứng ở thực quản như viêm, áp-xe,...

Trong trường hợp dị vật mắc tại dạ dày, trẻ thường kêu đau bụng, quấy khóc, buồn nôn, ăn không tiêu. Nếu dị vật để lâu trong dạ dày gây thủng nội tạng, chảy máu…

BS Nguyễn Thanh Khôi cho biết thêm, đối với dị vật đường tiêu hóa ở thực quản, dạ dày thì điều trị bằng phương pháp gắp dị vật qua nội soi là phương pháp an toàn và triệt để nhất: Người bệnh sẽ được khám lâm sàng, chụp XQ xác định, làm các xét nghiệm tiền mê. Tiến hành gắp dị vật qua nội soi gây mê đường tiêu hóa đảm bảo an toàn, không đau và tránh co thắt thực quản, kích thích, nôn khi soi. Trong trường hợp dị vật quá to hoặc dị vật đã gây biến chứng nặng thì cần can thiệp ngoại khoa.

Để phòng ngừa mắc dị vật đường tiêu hóa, các chuyên gia khuyến cáo, các bậc phụ huynh cần để xa tầm tay trẻ những đồ chơi, vật dụng mà trẻ có thể cho vào miệng. Hướng dẫn trẻ ăn chậm, nhai kỹ, không cho trẻ vừa ăn vừa chơi, nói chuyện hoặc xem ti vi. Lưu ý các loại thức ăn có xương cần lọc kỹ, cắt nhỏ những thức ăn to, dai trước khi nấu.

Người lớn cần lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất khi nghi ngờ trẻ bị dị vật đường tiêu hóa. Các bậc phụ huynh tuyệt đối không nên tự ý điều trị cho trẻ tại nhà, không chữa theo mẹo dân gian, không cho trẻ cố nuốt thêm thức ăn với mục đích làm dị vật “trôi” xuống vì điều này có thể làm tổn thương thêm đường tiêu hóa và khiến bệnh thêm phức tạp.

N. Huyền