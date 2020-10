Tuyên truyền biển đảo và chức năng, nhiệm vụ Cảnh sát biển cho giáo viên, học sinh



Sáng 5/10, Hải đội 211/Hải đoàn 21/ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp xã đoàn Tam Quang (Núi Thành, Quảng Nam) tổ chức Hội nghị tuyên truyền về tình hình biển, đảo và chức năng, nhiệm vụ của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cho 865 giáo viên, học sinh trường THCS Trần Hưng Đạo.

Tại hội nghị, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Trường - Chính trị viên Hải đội 211 đã tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam, Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982; chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển theo Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 và đường lối quan điểm chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước về giải quyết các vấn đề trên biển và tình hình an ninh, trật tự trên các vùng biển, đảo Việt Nam trong thời gian gần đây.

Thông qua Hội nghị nhằm tuyên truyền khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương biển đảo cho cán bộ, giáo viên, học sinh của trường Trần Hưng Đạo đồng thời tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giúp cho giáo viên, học sinh nắm và hiểu hơn về chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển, vai trò của Cảnh sát biển trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, xây dựng tốt mối quan hệ đoàn kết quân - dân, quyết tâm làm chủ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Luật Cảnh sát biển Việt Nam gồm 8 Chương, 41 Điều, có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2019.

Trong khi đó hoạt động quản lý nhà nước trên biển đa ngành, đa lĩnh vực cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các Bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp với Cảnh sát biển Việt Nam, do đó Cảnh sát biển Việt Nam có vị trí vai trò nòng cốt, trung tâm, có phạm vi hoạt động rộng trên các vùng biển Việt Nam để bảo đảm thực thi pháp luật nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước trên biển.

Trong bối cảnh tình hình đó, yêu cầu nhiệm vụ của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam ngày càng trở nên đa dạng, nặng nề hơn.

Theo đó, Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 đã dành cả Chương II để quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Lực lượng Cảnh sát biển. Theo đó, tại Điều 8 Chương II đã quy định Cảnh sát biển Việt Nam có 7 nhóm nhiệm vụ chính như sau:

1. Thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để đề xuất chủ trương, giải pháp, phương án bảo vệ an ninh quốc gia và thực thi pháp luật trên biển; nghiên cứu, phân tích, dự báo, tham mưu với cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, pháp luật về bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, an ninh quốc gia trong vùng biển Việt Nam, bảo đảm trật tự, an toàn và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển.

2. Bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển; bảo vệ tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên biển.

3. Đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và tham gia khắc phục sự cố môi trường biển.

4. Tham gia xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh và xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh trên biển.

5. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

6. Tiếp nhận, sử dụng nhân lực, tàu thuyền và phương tiện, thiết bị kỹ thuật dân sự được huy động tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trong vùng biển Việt Nam.

7. Thực hiện hợp tác quốc tế trên cơ sở điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thỏa thuận quốc tế có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam.

N. Huyền