Nghệ An: Xử phạt nhiều tàu cá vi phạm trong lĩnh vực khai thác thủy sản

Lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Nghệ An vừa phát hiện và bắt giữ, xử phạt một số phương tiện vi phạm trong lĩnh vực khai thác thủy sản.

Cụ thể, vào ngày 19/6, tại tọa độ 18o52’ N-105o45’ E (thuộc vùng biển huyện Nghi Lộc, Nghệ An), Tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy (BĐBP Nghệ An) đã phát hiện và bắt giữ 2 phương tiện vi phạm trong lĩnh vực khai thác thủy sản.

Các phương tiện mang số hiệu NA-80111-TS do ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1985) và NA-2260-TS do ông Nguyễn Văn Dân (SN 1985), đều có hộ khẩu thường trú xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu (Nghệ An) làm thuyền trưởng điều khiển phương tiện có hành vi vi phạm quy định về ngư cụ khai thác thủy sản (vứt bỏ trái phép ngư cụ xuống vùng nước tự nhiên).

Trước đó, vào ngày 15/6/2022, thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên biển, lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Diễn Thành (BĐBP Nghệ An) cũng đã phát hiện 02 phương tiện vi phạm trong lĩnh vực thủy sản.

Phương tiện bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò – Bến Thủy phát hiện, bắt giữ.

Theo đó, vào lúc 11h30’ ngày 15/6, tại tọa độ 18 0 56 N – 105 0 39 E (vùng biển ven bờ huyện Diễn Châu) lực lượng BĐBP phát hiện tàu cá TH 91175-TS, do anh Phạm Viết Huy (SN 1969, trú tại thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá) làm chủ phương tiện có hành vi “Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét khai thác thuỷ sản trái phép tại vùng biển ven bờ tỉnh khác’’.

Tiếp đến, lúc 12h00 cùng ngày, tại tọa độ 18 0 59 N – 105 0 39 E (vùng biển ven bờ huyện Diễn Châu) tổ công tác phát hiện tàu cá NA 92038 TS, do anh Nguyễn Sỹ Phương (SN 1982, trú tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An), làm chủ phương tiện, có hành vi “Đánh dấu nhận biết tàu cá sai quy định” và “Tháo thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá mà không có sự giám sát của đơn vị cung cấp lắp đặt thiết bị”.

Đồn Biên phòng Diễn Thành phát hiện, xử phạt các tàu cá vi phạm theo quy định.

Căn cứ Nghị định 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ, các đơn vị Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy và Đồn Biên phòng Diễn Thành (BĐBP Nghệ An) đã hoàn chỉnh hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính các tàu cá nói trên theo quy định của pháp luật.

Bảo Trâm