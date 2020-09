Nghệ An: Kịp thời cứu hộ ngư dân bị thương cùng tàu cá bị hỏng máy

Đang đánh bắt hải sản trên biển, tàu cá NA 98866 ở Nghệ An bất ngờ bị hỏng máy thả trôi, trong khi đó một ngư dân bị thương cần được cứu nạn khẩn cấp.

Tàu cá NA 98866 gặp nạn đã được lai dắt vào bờ an toàn.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 12/9, khi đang đánh bắt hải sản trên biển, tàu cá NA 98866 do ông Nguyễn Văn Kỳ (trú tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng bất ngờ bị hỏng máy và phải thả trôi cách đảo Hòn Mê (tỉnh Thanh Hóa) về phía Đông Đông Bắc khoảng 68 hải lý, lúc này trên tàu có 15 thuyền viên.

Trong đó, có ngư dân Đào Xuân Trường (SN 2000) bị thương ở vùng đầu, chảy nhiều máu khi lao động trên biển; thuyền trưởng tàu NA 98866 TS đã gọi số khẩn cấp để được cứu hộ, cứu nạn.

Nhận được thông báo, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực I (Vietnam MRCC) đã điều tàu SAR 411 lên đường cứu nạn.

Đến 19h ngày 14/9, tàu SAR 411 đã tiếp cận được tàu cá, các bác sỹ khẩn trương sơ cứu và chăm sóc y tế đối với thuyền viên bị thương, trong khi tàu SAR 411 lai dắt tàu cá gặp nạn về cảng Cửa Lò.

Đến khoảng 11h trưa hôm nay (15/9), tàu cá mang số hiệu NA 98866 TS đã được tàu SAR 411 lai dắt về cảng Cửa Lò (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) an toàn. Ngay sau đó, thuyền viên Đào Xuân Trường đã được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để kiểm tra sức khỏe.

Bảo Trâm