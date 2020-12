Hiệu quả từ chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Chiều 16/12, tại TP. Hải Phòng, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức Hội nghị Đoàn kết quân dân và sơ kết Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” năm 2020.

Đại tá Trần Văn Rồng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì hội nghị. Báo cáo sơ kết tại Hội nghị chỉ rõ, năm 2020, hoạt động kết nghĩa và đoàn kết quân dân giữa BTL Vùng Cảnh sát biển 1 với các địa phương, đơn vị đã được triển khai nghiêm túc, bám sát tình hình thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của đơn vị và địa phương.

Cụ thể, năm 2020, BTL Vùng đã tổ chức 15 tổ đội công tác thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền biển đảo, chức năng nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật phòng chống ma túy… cho hơn 8.200 cán bộ công chức, nhân dân, giáo viên, sinh viên, học sinh và ngư dân làm ăn trên biển.

Cũng trong năm 2020, BTL Vùng 1 đã trao tặng 2.000 cờ Tổ quốc, cấp phát 10.214 tờ rơi, tờ gấp, sổ tay tuyên truyền các loại đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Ngoài ra, BTL Vùng 1 cũng đã thành lập 12 đoàn công tác cùng 210 lượt cán bộ, chiến sĩ tiến hành thăm hỏi, động viên, tặng quà cũng như phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương của hai tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình chung tay khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, giúp bà con nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất sau lũ, giúp thầy cô giáo và các em học sinh sớm được trở lại trường học; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên tinh thần không để dịch bệnh xâm nhập vào đơn vị và lây lan trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Các cán bộ chiến sĩ BTL Vùng 1 trong năm qua cũng tổ chức trao tặng 11.000 khẩu trang y tế, 100 lọ nước rửa tay, gần 900 bánh xà phòng sát khuẩn cho lực lượng chức năng trên tuyến đầu chống dịch, chính quyền và nhân dân trên khu vực đóng quân và bà con ngư dân tại các khu vực biển, đảo do đơn vị quản lý. Tổng chi phí các hoạt động này trong năm là 375 triệu đồng.

Bên cạnh đó, BTL Vùng thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và hoạt động đền ơn đáp nghĩa; tích cực phối hợp cùng lực lượng công an và người dân đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, để lại ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong nhân dân địa phương, góp phần xoá đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, hình thành thế trận lòng dân cùng trận địa tư tưởng vững chắc, bảo vệ hiệu quả chủ quyền an ninh vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Về phương hướng, nhiệm vụ hoạt động kết nghĩa và đoàn kết quân dân trong thời gian tới, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi quân nhân cũng như nhân dân địa phương trong bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”; tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức hoạt động phối hợp đoàn kết quân dân theo hướng thiết thực, coi trọng tính hiệu quả bền vững trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế tại địa phương góp phần thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Văn Rồng gửi lời cảm ơn đến cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp các địa phương đã phối hợp, đồng hành trong suốt một năm qua.

Đại tá Trần Văn Rồng cũng nhấn mạnh, hội nghị là dịp để BTL Vùng với các địa phương, cơ quan, đơn vị cùng nhau trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân trên địa bàn; động viên cán bộ, chiến sĩ của đơn vị khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt công tác dân vận nhằm góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Cũng tại hội nghị đã diễn ra nội dung ký kế hoạch thực hiện Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” năm 2021 giữa BTL Vùng và Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thành ủy 3 địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng, Quảng Bình.

H. Anh