Thừa Thiên Huế cảnh báo các vị trí nguy cơ trượt sạt lở, tiếp tục cấm ngư dân đi biển trước khi bão số 8 đổ bộ

Một điểm sạt lở cũ năm 2020 trên tuyến đường 71 vào thủy điện Rào Trăng 3.

Cấm đi biển, đề phòng lốc sét do mưa lớn

Ngày 12/10, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có công điện số 06/CĐ-PCTT ngày 12/10/2021 và thông báo số 284/TB-PCTT ngày 12/10/2021 về việc ứng phó với mưa lớn, cảnh báo các vị trí có nguy cơ trượt sạt lở đất đá vùng gò đồi, bờ sông và ven biển… do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới và cơn bão số 8.

Cụ thể, theo tin từ Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Thừa Thiên – Huế, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới trục ở khoảng 16-19 độ vĩ Bắc nối với cơn bão số 8 nên từ ngày 13 và 14/10 trên đất liền tỉnh Thừa Thiên - Huế có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến cả đợt 70-150mm, có nơi trên 200mm. Ngày 15 đến ngày 18/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới và hoàn lưu bão số 8 trên đất liền tỉnh Thừa Thiên – Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn và cơn bão số 8, nguy cơ ngập úng cục bộ ở vùng trũng, khu đô thị, sạt lở vùng núi, vùng gò đồi, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Thừa Thiên – Huế đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã và TP Huế cùng các sở, ban ngành trong tỉnh triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 1323/CĐ-TTg ngày 10/10/2021 về chủ động ứng phó với bão lũ, thường xuyên theo dõi cập nhật diễn biến đường đi của cơn bão số 8, mưa lớn trên các phương tiện thông tin đại chúng, tiếp tục thực hiện lệnh cấm đi biển, quản lý chặt số ghe thuyền bãi ngang ven biển.

Thừa Thiên – Huế tiếp tục lệnh cấm đi biển.

Các địa phương triển khai phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, vùng gò đồi, vùng ven biển, cửa sông, ven sông suối, các công trình đang thi công, các vùng thấp trũng ngập úng để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước. Hướng dẫn người dân đảm bảo phòng, chống Covid-19 và an toàn thiên tai tại các địa điểm sơ tán, khu cách ly, các chốt kiểm dịch.

Phương án hỗ trợ an toàn cho người dân đi từ vùng dịch trở về các địa phương đi qua địa phận tỉnh Thừa Thiên – Huế trong khi có bão lũ. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra ngăn chặn người đi vào rừng trong thời gian bão lũ, bố trí biển báo, hướng dẫn đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tại các khu vực ngầm tràn. Chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu đang thi công các công trình giao thông, xây dựng thủy lợi, thủy điện, công trình hạ tầng có phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cán bộ nhân viên, người lao động…

Riêng đối với thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) khẩn trương rút toàn bộ công nhân ra khỏi vùng nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất và nghiêm cấm người, phương tiện lưu thông di chuyển trên tuyến đường 71 khi mưa bão.

Cảnh báo các vị trí có nguy cơ trượt lở đất đá

Theo thông báo số 284/TB-PCTT ngày 12/10/2021, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế còn cảnh báo trượt lở đất đá ở các xã Phong Mỹ, Phong Xuân, Phong An, Phong Sơn, Phong Thu (huyện Phong Điền). Đặc biệt chú ý các điểm sạt lở nguy cơ rất cao khu vực đồi núi dọc tuyến đường 71 từ Phong Xuân (huyện Phong Điền) đi đến các công trình thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, A Lin B2, A Lin B1 và sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua xã Phong Sơn, Phong An, Phong Hiền (huyện Phong Điền)… xói lở bờ biển các xã Phong Hải, Điền Hòa (huyện Phong Điền).

Trượt lở đất đá khu vực sườn đồi núi khu vực dọc tuyến quốc lộ 49A đoạn qua xã Bình Thành, Bình Tiến, Hương Bình (thị xã Hương Trà) và sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua các phường thuộc thị xã Hương Trà (Thừa Thiên – Huế). Đề phòng trượt lở đất đá các địa bàn dân cư dọc tuyến quốc lộ 49A qua các xã Hương Nguyên, Hồng Hạ, Sơn Thủy (huyện A Lưới)… và đèo A Co, dọc đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hồng Thủy, Hồng Vân, Hồng Kim, A Ngo… thuộc huyện A Lưới (Thừa Thiên – Huế).

Tại thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên – Huế) đề phòng trượt lở đất đá ở các xã Dương Hòa, Phú Sơn, đề phòng trượt lở đất đá đồi núi, mái taluy tuyến đường cao tốc La Sơn Túy Loan thuộc huyện Nam Đông (Thừa Thiên – Huế). Đề phòng xói lở biển đoạn qua xã Phú Hải, Phú Thuận, Phú Diên… (huyện Phú Vang) và các khu vực đèo Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân… (huyện Phú Lộc)…

Hà Oai