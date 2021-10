Bão số 8 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rất to

Đến cuối buổi chiều tối 13/10, hơn 3.400 tàu thuyền của ngư dân Nghệ An đã vào tránh trú bão an toàn. Điểm đón công dân từ miền Nam hồi hương được di dời đến nơi an toàn trước khi bão số 8 đổ bộ đất liền.

Theo bản tin báo bão mới nhất của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua (13/10), bão số 8 đã đi vào Vịnh Bắc Bộ, cường độ suy yếu nhanh. Sáng nay, bão tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

7h sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, cách Thanh Hóa khoảng 220km, cách Nghệ An khoảng 230km, cách Hà Tĩnh khoảng 200km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào khu vực Thanh Hóa, Nghệ An. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Bão số 8 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục di chuyển nhanh vào ven biển Nghệ An, Hà Tĩnh. (Ảnh: TTDBKTTVQG)

Trong ngày hôm nay (14/10), ở vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió giật mạnh cấp 6-7.

Trong ngày 14-15/10, ở khu vực Bắc Bộ và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, có nơi trên 150mm; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 200mm. Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Từ ngày 16/10 đến ngày 19/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với vùng áp thấp có khả năng xuất hiện trên dải hội tụ nhiệt đới nên ở khu vực Trung Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa to đến rất to.

Hơn 3.400 phương tiện tàu thuyền của ngư dân đã vào bờ tránh trú an toàn.

Ứng phó với bão số 8, tại Nghệ An, với hơn 11.000ha lúa mùa chưa thu hoạch, các địa phương hướng dẫn người dân thu hoạch theo tiêu chí “xanh nhà hơn già đồng”. Các công trình hồ đập, thủy điện đều đang được các địa phương, đơn vị triển khai vận hành theo phương án phòng chống thiên tai được phê duyệt…

Đặc biệt, đối với những người dân đang di chuyển từ các tỉnh phía Nam ra phía Bắc do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với chính quyền các địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát các vị trí khu cách ly tập trung, nhà nghỉ, khách sạn, nhà cộng đồng, trường học, tạo điều kiện cho người có chỗ tránh trú trong trường hợp gặp mưa bão và lũ.

Trong chiều tối 13/10, Nghệ An đã tiến hành di dời điểm đón công dân từ miền Nam hồi hương. Bà con sẽ tập trung tại Bến xe Miền Trung, nằm trên đường tránh Vinh thay vì đường ven núi Quyết như trước đó.

Tại Bến xe miền Trung hiện đã tập trung đầy đủ lực lượng, phương tiện để sẵn sàng công tác an sinh cho người dân. Bà con khi về đến đây vẫn được hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thực hiện các bước khai báo y tế đầy đủ.

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An tối 13/10, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan yêu cầu tỉnh Nghệ An cần kiểm soát tốt công tác vận hành, xả lũ hồ đập trên địa bàn, đảm bảo an toàn cao nhất cho người dân khu vực hạ du trước, trong và sau khi bão vào đất liền. Tăng cường truyền thông để người dân từ miền núi đến vùng trung du, miền biển nắm bắt thông tin kịp thời về xả lũ, lượng mưa, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất... để kịp thời ứng phó.

Nghệ An cần kiểm soát tốt, đảm bảo các hồ đập trên địa bàn khi trời mưa lớn.

Lực lượng Quân đội, Công an duy trì, trực 24/24h, sẵn sàng giúp dân sơ tán, cứu hộ, cứu nạn, tổ chức cứu trợ khi có yêu cầu; kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, khu vực ven biển trước khi bão vào đất liền. Đặc biệt, kiểm tra và đảm bảo an toàn cho người dân đang di chuyển từ các tỉnh phía Nam ra phía Bắc.

Bảo Trâm