Áp thấp nhiệt đới, tàu cá Nghệ An bị sóng đánh chìm, 8 thuyền viên may mắn thoát chết

Đánh bắt hải sản trên biển trong điều kiện áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng mạnh, một tàu cá ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) không may bị sóng lớn đánh chìm. Rất may 8 thuyền viên được một tàu khác cứu lên, đưa về an toàn.

Trưa 9/7, trao đổi với PV Infonet, ông Tô Duy Hiền, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Nghĩa (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, 8 ngư dân ở trên địa bàn xã đã trở về nhà an toàn sau khi bị chìm tàu cá trên biển 3 ngày trước.

Tàu cá NA 90570-TS trước khi bị sóng đánh chìm trên biển.

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 06/7/2021 tàu cá mang số hiệu NA-90570-TS (tàu đóng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP) do anh Trương Thành (trú ở thôn Hòa Đông, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu) là chủ phương tiện làm thuyền trưởng cùng 7 thuyền viên đang hoạt động khai thác thủy sản trên biển tại tọa độ 14036’50’’N-110023’21’’E thuộc vùng biển giáp ranh giữa Quảng Ngãi và Bình Định.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên tàu cá bị sóng đánh sổ nước vào tàu làm tàu bị nghiêng. Mặc dù chủ tàu và các thuyền viên đã tìm mọi cách để cứu tàu nhưng phần khoang máy và các máy móc như: máy bơm nước, máy phát điện… đã bị ngập nước không thể cứu chữa, tàu bị chìm hoàn toàn không thể trục vớt.

Quá trình tàu bị chìm, chủ tàu và 7 thuyền viên đã nhảy ra khỏi tàu của mình và đã được tàu cá Bình Định mang số hiệu BĐ-93049-TS do anh Nguyễn Hữu Kiệt (làm chủ tàu, thường trú tại xã Cát Khánh, huyện Phú Cát, Bình Định) kịp thời cứu vớt lên tàu an toàn, trong đó có 4 thuyền viên bị thương nhẹ do va đập.

Do tàu cá BĐ-93049-TS vừa mới ra khơi được 4 ngày, lại đánh bắt xa bờ nên chưa thể quay về đất liền ngay được. Để hỗ trợ 8 thuyền viên vào bờ an toàn, các cơ quan chức năng đã thông báo và huy động các tàu cá, phương tiện hoạt động hàng hải hoạt động gần tàu cá Bình Định đến hỗ trợ.

Đến ngày 07/7, 8 thuyền viên đã được chuyển sang tàu NA-96866-TS do ông Hồ Sỹ Thọ (trú tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) làm chủ tàu, đưa vào Cảng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi an toàn.

“Tối ngày 8/7, tất cả các thuyền viên trên tàu NA-90570-TS đã về đến nhà tại Quỳnh Lưu an toàn”, ông Hiền cho biết thêm.

