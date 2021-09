Bị sét đánh trúng nhà trong đêm tối, 2 mẹ con thương vong

Trong đêm tối, sét đánh trúng một gia đình tại xã biên giới Nghệ An khiến cháu bé 4 tuổi tử vong, còn người mẹ bị cháy sém vai.

Ngày 3/9, ông Vi Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Tri Lễ (huyện Quế Phong, Nghệ An) cho biết, tối hôm qua, ở bản Mường Lống xảy ra sự việc sét đánh trúng một căn nhà khiến 2 mẹ con thương vong.

Bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 2/9, trên địa bàn xã Tri Lễ xuất hiện mưa to, kèm theo sấm chớp, tia sét xuất hiện rất nhiều.

Thời điểm này, khi mọi người đang ngủ thì sét bất ngờ đánh trúng khu vực nhà anh Và Bá M. (SN 1994, trú tại bản Mường Lống) khiến cháu bé Và Bá C. (SN 2017, con anh Mài) tử vong tại chỗ; còn người vợ Vừ Y M. (SN 1990) bị thương, cháy sém vai được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

"Bản Mường Lống hiện nay vẫn chưa có điện lưới, đường vào bản rất khó khăn. Đêm qua trời mưa to nên sáng nay (3/9) đại diện chính quyền địa phương mới vào để động viên, thăm hỏi gia đình gặp nạn”, ông Vi Văn Cường cho biết thêm.

Trước đó, vào hồi tháng 7/2021, một nam thanh niên trú ở xã Diễn Thành (huyện Diễn Châu, Nghệ An) không may bị sét đánh nhưng đã thoát chết hi hữu.

Thời điểm này, anh Đ.V.P. (SN 1999, trú xã Diễn Thành), đang nằm trên võng ngủ ngoài sân thì bỗng nhiên có tiếng sét nổ inh tai. Người đàn ông này thấy chớp trắng xóa, ù tai, loạng choạng, người có biểu hiện giật, không đứng lên được.

Sét đánh khiến trên ngực anh P. xuất hiện một vết hằn đỏ dài gần 20cm. Sau khi vào nhà, khoảng hơn 3 giờ đồng hồ, sức khỏe của anh P. mới trở lại bình thường.

Bảo Trâm