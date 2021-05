Quảng Nam: Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai 5 năm một lần

Ông Trương Xuân Tý - Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay, Quảng Nam đang chỉ đạo các địa phương tiến hành rà soát, xây dựng và hoàn thiện phương án ứng phó với cấp độ rủi ro thiên tai cho giai đoạn 2021 - 2025 để thay thế cho kế hoạch của giai đoạn 2016 - 2020.

Năm 2020, Quảng Nam chịu nhiều thiệt hại do sạt lở và lũ ống, lũ quét.

Kế hoạch này sẽ thực hiện từ cấp xã lên đến cấp huyện tổng hợp rồi trình tỉnh phê duyệt. Nếu có những điểm chưa phù hợp, Ban chỉ huy phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) sẽ có những điều chỉnh để đưa ra phương án chung cho toàn tỉnh. Dự kiến, tất cả các phương án này phải hoàn thành trước 31/8 khi chuẩn bị bước vào thời điểm mưa lũ.

Hiện nay, phương án ứng phó với bão của Quảng Nam tập trung vào việc triển khai công tác sơ tán dân, chằng chống nhà cửa. Trong đó, sơ tán dân có hai hình thức là xen ghép qua những nhà kiên cố và thứ 2 là sơ tán tập trung.

Những năm qua, Quảng Nam liên tiếp hứng chịu nhiều thiên tai.

Còn đối với vấn đề ngập lụt, việc đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi cũng đặc biệt quan trọng. Toàn tỉnh Quảng Nam hiện có đến 73 hồ chứa lớn nhỏ. Do đó, cứ trước ngày 15/8 hàng năm, Sở NN-PTNT sẽ hoàn thành công tác kiểm tra mức độ an toàn của các hồ chứa để báo cáo với tỉnh và Bộ NN-PTNT.

Những hồ chứa hư hỏng, tỉnh sẽ chỉ đạo địa phương tạm thời gia cố, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Nếu có nguy cơ rủi ro cao thì sẽ không cho tích nước.

Tuyến đường ở Quảng Nam sạt lở, hư hỏng do mưa bão.

“Ngoài ra, điểm mới trong công tác PCTT, ứng phó ngập lụt hạ du thủy điện là khi có dự báo trong 24-48h tới có 1 trận mưa lớn có thể gây ngập lụt, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh sẽ họp trực tuyến với thủy điện. Đồng thời quan sát các thủy điện xả lũ bằng hệ thống camera truyền về Văn phòng PCTT, thấy được mực nước hồ, thấy công trình xả. Khi thủy điện xả lũ, sẽ biết được vùng nào bị ảnh hưởng và báo cho người dân trước 4 tiếng để chuẩn bị”, ông Tý thông tin.

Phó giám đốc sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam cho rằng, trong công tác PCTT thì khó khăn nhất vẫn là vấn để về lũ quét và sạt lở đất. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã xác định được 93 điểm sạt lở ở 9 huyện miền núi. Những điểm này tuyệt đối không bố trí dân cư. Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ giao cho các địa phương cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí này để người dân biết và phòng tránh khi mưa lớn xảy ra.

Khu tái định cư cho người dân vùng sạt lở Trà Leng.

Những năm qua, tỉnh Quảng Nam liên tiếp chịu những thiệt hại nặng về người do lũ quét, sạt lở đất. Theo báo cáo mới nhất của tỉnh này cho thấy, do nhiều tác động khác nhau, tình hình mưa lũ, sạt lở núi ngày càng diễn biến phức tạp.

Thiên tai gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Quảng Nam.

Trước tình hình trên, năm 2021, Quảng Nam đang tính đến phương án sẵn sàng vị trí kiên cố để sơ tán dân trước khi có thông tin từ Trung tâm Khí tượng thủy văn cho rằng trận mưa tới có khả năng xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Ngoài ra, chú trọng đến công tác di dời, bố trí lại dân cư.

Trong giai đoạn 2016 – 2020, toàn Quảng Nam di dời gần 7.000 hộ ở những vùng nguy hiểm nơi tái định cư. Từ thời điểm được bố trí lại nơi ở đến nay, những hộ gia đình này đều không bị ảnh hưởng bởi sạt lở và lũ ống, lũ quét. Do đó, trong giai đoạn tới đây, Quảng Nam sẽ tiếp tục thực hiện theo phương án này.

Quảng Nam xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai 5 năm một lần.

“Đặc biệt, ngoài việc bố trí nơi ở an toàn thì chúng tôi sẽ lựa chọn những vùng có quỹ đất để người dân canh tác. Các địa phương có đăng ký kế hoạch sẽ bố trí cho bao nhiêu hộ, làm theo từng đợt. Những vùng nào có nguy cơ sẽ được bố trí trước”, ông Tý nói.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam, bình thường hàng năm, thiên tai gây thiệt hại cho tỉnh khoảng từ 2.000 – 3.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, năm 2020 vừa qua, mức độ thiệt hại nặng nề nhất từ trước đến nay với con số thống kê lên đến hơn 11.000 tỷ đồng chủ yếu là do sạt lở đất ở các huyện miền núi.

Hồ Ca