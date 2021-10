Quảng Nam: Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước lũ cuốn mất tích

icon

Từ ngày 09-12/10, ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to do ảnh hưởng trực tiếp cơn bão số 7. Khu vực Hà Nội cũng có mưa to từ chiều nay đến ngày 11/10.