Nghệ An: Cấm biển từ 0h ngày 10/10, hơn 3.200 tàu thuyền đã về nơi tránh trú

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho ngư dân các tàu thuyền, tỉnh Nghệ An cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 00h00 phút ngày 10/10. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 10h ngày 10/10.

Hơn 3.200 phương tiện tàu thuyền của Nghệ An đã về nơi tránh trú an toàn.

Các địa phương sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Hướng dẫn neo đậu tại nơi tránh trú; tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi đảm bảo an toàn.

Theo bản tin dự báo thời tiết của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ, trong những ngày tới, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, kết hợp với không khí lạnh tăng cường trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây nên trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ ngày 10 đến 12/10 xảy ra 01 đợt mưa to đến rất to và dông.

Lượng mưa ở các huyện đồng bằng ven biển và trung du có khả năng đạt 150-250 mm; các huyện miền núi có khả năng đạt 80-150 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông.

Đến chiều ngày 09/10, đã có 3.275 trên tổng số 3.438 phương tiện tàu thuyền của Nghệ An và 16.758 lao động trên tổng số 17.190 lao động đã về nơi tránh trú; có 163 phương tiện và 432 lao động đang hoạt động trên biển (khu vực ven bờ); không có phương tiện trong khu vực nguy hiểm.

Hiện toàn tỉnh Nghệ An có hơn 18.000 ha nuôi trồng thủy sản, trong đó 17.000 ha nước ngọt và 125 ha nuôi nuôi biển; 2.519 lồng bè; tất cả các chủ hộ nuôi trồng đã biết thông tin về bão số 7; đến thời điểm hiện tại, địa phương này đã thu hoạch được 76.000 ha trên tổng số 88.270 ha lúa hè thu và mùa; còn 12.270 ha lúa mùa chưa thu hoạch.

Bên cạnh đó, có 1.031/1061 hồ, đập đã đầy nước, 26 hồ đạt trên 70% dung tích, 3 hồ đạt khoảng 50 - 70%, 1 hồ còn lại nhỏ hơn 50% dung tích thiết kế. Để chủ động ứng phó với mưa do bão số 7, các hồ đập lớn được chỉ đạo xả cửa tràn đảm bảo cao trình quy định.

Ứng phó bão số 7, sẵn sàng sơ tán hơn 70.000 người dân đến nơi an toàn, Quảng Ninh cấm biển từ trưa nay Tỉnh Quảng Ninh quyết định cấm biển từ 12h trưa nay (9/10), các địa phương từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó với bão số 7.

Bảo Trâm