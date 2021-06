Miền Bắc, miền Trung oi bức trong nắng nóng hơn 40 độ C

Dự báo thời tiết hôm nay ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiều khu vực nhiệt độ cao nhất trong ngày trên 40 độ C. Từ ngày mai, Bắc Bộ bắt đầu giảm nhiệt.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (02/6), ở khu vực Sơn La, Hòa Bình, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ như: Chi Nê, Lạc Sơn (Hòa Bình), Láng (Hà Nội), Phủ Lý (Hà Nam), Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Tây Hiếu (Nghệ An), Đô Lương (Nghệ An), Đông Hà (Quảng Trị), Ba Tơ (Quảng Ngãi), Tuy Hòa (Phú Yên)…

Các nơi khác ở Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 40-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-19 giờ.

Khu vực Hà Nội có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 40-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-19 giờ.

Nắng nóng đỉnh điểm ở Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời buổi trưa chiều hơn 40 độ C.

Đợt nắng nóng này ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài hết ngày mai (03/6), nắng nóng ở Trung Bộ từ ngày 04/6 sẽ suy giảm dần.

Dự báo, hôm nay và ngày mai, chỉ số chỉ số tia UV cực đại ở các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Hà Long, Huế, Hội An, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ đều ở ngưỡng 9-10, là ngưỡng cao nhất, nguy cơ gây hại rất cao cho con người. Từ ngày 4/6, chỉ số tia UV cực đại ở khu vực Bắc Bộ sẽ giảm xuống ngưỡng nguy cơ gây hại cao (6–7).

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm nay (2/6) như sau:

Hà Nội có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 29-31 độ. Nhiệt độ cao nhất 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ; riêng Điện Biên-Lai Châu 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ, có nơi trên 40 độ; riêng Lai Châu, Điện Biên 33-36 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng trung du, đồng bằng có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 36-39 độ, có nơi trên 40 độ; phía Nam 32-35 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Trong những ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt vừa qua, tỉnh Nghệ An liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng.

Khoảng 12h ngày 1/6, tại cánh rừng thông ở xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), đoạn giáp Bệnh viện Phong Da liễu Quỳnh Lập, người dân phát hiện ngọn lửa bốc cháy từ dưới chân rừng và sau đó lan cháy lên khu vực rừng thông của gia đình ông Lê Hội Mai (trú ở xã Quỳnh Lập). Hàng trăm người được huy động đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành khống chế, dập lửa. Tuy nhiên, vào thời điểm xảy ra cháy, thời tiết nắng nóng, nền nhiệt rất cao nên lửa lây lan nhanh, việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Trước đó, vào chiều 30/5, tại xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu và núi Nguộc, xã Ngọc Sơn giáp ranh với xã Thanh Ngọc (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cũng xảy ra vụ cháy rừng giữa thời tiết nắng nóng. Các vụ cháy khiến nhiều hecta rừng bị thiêu rụi.

PV